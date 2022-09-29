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美元回軟 英國央行緊急購債救市、英鎊反彈　

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英國央行緊急購債救市，英鎊匯率止貶回升。路透
英國央行緊急購債救市，英鎊匯率止貶回升。路透

美元指數周三（28日）大幅回落，在英國央行宣布啟動緊急購買英國公債的計畫以平息債市的風暴後，英鎊兌美元周三逆轉重貶走勢、反彈上揚，讓美元在創下20年新高後，漲勢失去部分動能。

市場試圖消化英國央行緊急購債對英鎊的意義，英鎊兌美元周三在震盪交投中一度高見1.09165美元，也曾低見1.05390美元，盤尾升值1.51%，報1英鎊兌1.08921美元。

美元指數下滑1.19%至112.75，盤中稍早曾創下114.78的20年新高。

歐元尾盤升值1.52%，報0.9739美元；美元兌日圓尾盤貶值0.61%，報143.955日圓，稍早曾觸及144.860。

由於英國新任首相特拉斯的減稅計畫引發金融市場震盪，包括英鎊重貶、英國公債慘遭拋售，英國央行在前兩天的口頭干預未能為拋售降溫後，周三宣布立即啟動緊急債券購買計畫，目的是防止市場動盪蔓延。

英國央行警告說：「如果這個市場的失靈繼續下去或惡化，將對英國的金融穩定構成重大風險。」

英國央行表示，將從周三開始至10月14日，每個工作日購買高達50億英鎊（53.1億美元）剩餘期限至少為20年的英國公債，規模總計650億英鎊。

這代表英國央行突然逆轉開始出售自2008年全球金融危機以來積累的債券的計畫，借款成本應聲回落。

英國30年期公債殖利率創下自1992年有記錄以來的最大日跌幅。英鎊收復稍早失地，兌美元上漲。

英國央行表示，在用來穩定市場的首次債券回購行動中，收到價值25.87億英鎊（27.8億美元）的投標，但只接受其中10.25億英鎊。央行表示，將在周三至10月14日期間，依據需要購買長期公債以恢復市場秩序。

富國銀行總體策略師Erik Nelson表示，英國央行的干預措施廣泛推動匯市交投。

Nelson表示：「到處都有金融壓力。殖利率在上升，美元在上升。這是一種自我推動的現象。我們需要一些東西或一些人來停止現在的金融壓力和金融恐慌。英國央行介入了。」「金融壓力的緩解已經推動英鎊和其他貨幣兌美元反彈。」

但英鎊獲得喘息可能是暫時的，英國仍需因應高通膨等總體經濟因素。

英國財政大臣夸騰上周五提出減稅計畫與能源帳單補貼計畫，所有資金都將來自於大幅增加政府借款，這迅速導致抵押貸款市場凍結，養老基金出售英國公債，以及企業借款成本躍升。 財政部一位消息人士表示，夸滕不會辭職，政府也不會撤回其政策。另一位知情人士表示，特拉斯仍支持夸滕，他們將很快宣布進一步的經濟改革。

其他國家政府和金融機構的官員已經開始公開批評英國的政策。國際貨幣基金組織（IMF）敦促特拉斯逆轉方向，這是該機構對一個G7國家政策罕見的干預。

英國 特拉斯

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