台積電、日月光ADR未能翻紅 齊跌逾1%
台股ADR周三（29日）漲跌互見，並未全面跟隨美股反彈上漲，台積電與日月光ADR收斂盤初沉重跌幅，收盤跌逾1%，聯電終場收在平盤。
道瓊工業指數28日收盤上漲548.75點，漲幅1.88%，報29,683.74點；標普500指數上漲71.75點，漲幅1.97%，至3,719.04，創8月10日以來最大單日漲幅；那斯達克指數跳漲222.13點，漲幅2.05%，至11,051.64點。
費城半導體指數上漲1.22%至2,427.26點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 5.15 -1.53%
中華電 CHT 36.48 +0.66%
台積電 TSM 72.13 -1.27%
聯電 UMC 5.85 +0.00%
資料來源：彭博資訊、外電
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