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道瓊勁揚548點中止連六跌 美債殖利率跌讓市場鬆口氣

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美股四大指數29日收高，道瓊勁揚逾500點，標普500指數中止連六跌，為七個交易日來首次上漲，因美國公債殖利率下滑。不過，權值股蘋果公司股價收低，原因是稍早傳出蘋果放棄在年底增產iPhone 14。

道瓊工業指數28日收盤上漲548.75點，漲幅1.88%，報29,683.74點；標普500指數上漲71.75點，漲幅1.97%，至3,719.04，創8月10日以來最大單日漲幅；那斯達克指數跳漲222.13點，漲幅2.05%，至11,051.64點。費城半導體指數上漲1.22%至2,427.26點。

標普500指數11個類股全部收高，其中能源股和通訊服務股領漲，分別躍升4.4%和3.2%。

對利率敏感的科技巨擘微軟，亞馬遜，以及Meta大漲，此前美國10年期公債殖利率下滑超過26個基點，創2009年以來最大單日跌幅。

英國央行表示將購買長期英國公債，以恢復金融穩定，此前新政府的減稅政策令全球市場震盪。這項消息也帶動6個月及更長年期的美債殖利率下滑。

B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan表示：「在過去幾周，美國2年期公債殖利率持續攀升，我們第一次看到這項殖利率連續兩天下華，這讓股市獲得喘息機會。」

投資人一直在密切關注聯準會官員有關貨幣政策路徑的發言，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克周三表示支持在11月再次升息3碼。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evan）表示，聯準會可能會在明年初之前將借貸成本提高到所需的水準。

個股方面，蘋果下跌1.3%，此前彭博新聞報導蘋果的放棄今年增加新iPhone產量的計畫，原因是需求並未像預期般激增。

在2022年的股市拋售中，蘋果表現相對較好，年初至今下跌約15%，而標普500指數同期的跌幅為22%。

製藥類股百健（Biogen）暴漲40%，該公司稱其與日本合作夥伴日本衛采製藥開發的實驗性阿茲海默症藥物，成功減緩認知能力下降。也在開發一種阿茲海默症藥物的禮來藥廠跳漲7.5%，是為標普500指數帶來最大提振的個股之一。

指數 標普 美國

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