網紅拍片諷刺慣老闆 悠哉喝星巴克「老娘才不想回家還工作」

國外近期流行一股「安靜辭職」（Quiet quitting），不少年輕人在TikTok上發影片表示，他們只願意做自己份內的工作，甚至不惜辭職，引發不少民眾迴響。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這股風潮是要鼓勵員工按報酬決定工作態度，並且勇敢拒絕不屬於自己份內的工作。在TikTok上面光是標籤#ActYourWage（按酬計工）就有3800萬次點閱率，也有不少創作者跟上這股風潮拍片諷刺。

一名網紅潔琳（Jareen Imam）就拍片飾演老闆，要新進員工好好努力，只要最晚下班有朝一日就會被看見。但她在影片最後直接表示，「被看見沒有用，獲得對等的薪水才是最實際的。」

另一名網紅莎萊（Sarai Marie）則是在影片中一人分飾兩角拒絕「慣老闆」。她先是飾演下班後還要員工帶工作回家做的老闆，再飾演喝著星巴克輕鬆拒絕的員工。她在影片中拒絕參加6:30的線上會議，因為她「5點就要下班了」，而在「老闆」要求放假要接電話時，她也直接回嗆：「放假我會封鎖你」。

不少網友看了影片都心有戚戚焉，紛紛留言分享自己遭到壓榨的經歷。有網友說，自己只是因為準時下班，就被同事說：「你一定根本不愛這份工作」。也有網友說自己20幾歲的時候會覺得莎萊這樣的人根本是在偷懶，不肯像其他同事一樣努力工作，不過隨著年紀越大才發現真的要在工作和生活間建立界線。另外還有網友表示，若是薪資與工作內容不對等，就應該辭職。