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富比世公布美國富豪榜！馬斯克首次奪冠 擠下貝佐斯

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
據富比世雜誌發布排行，馬斯克在美國400大富豪排行榜中首次拿下冠軍，擠下蟬聯四年冠軍的貝佐斯。圖／路透社
據富比世雜誌發布排行，馬斯克在美國400大富豪排行榜中首次拿下冠軍，擠下蟬聯四年冠軍的貝佐斯。圖／路透社

美國知名財經雜誌富比世（Forbes）27日公布美國前400大富豪排行榜，特斯拉執行長馬斯克首次奪冠，擠下亞馬遜執行長貝佐斯，臉書母公司Meta執行長祖克伯則掉出前10名之外，美國前總統川普則睽違一年再度重回該榜單。

據富比世排行，馬斯克以預估身家淨值2,510億美元，首次拿下此排行榜冠軍，擠下蟬聯四年冠軍的貝佐斯。馬斯克今年身價比去年共增加605億美元，一部分是因為特斯拉的股價比去年統計榜單時上漲了11%，以及馬斯克的私人火箭事業SpaceX進行了新一輪的籌資。第二名的貝佐斯身家淨值則為1,510億美元，比馬斯克足足少了1,000億美元。

排名第三至第十名的美國富豪依序為微軟共同創辦人比爾蓋茲（1,060億美元）、甲骨文共同創辦人艾里森（1010億美元）、「股神」巴菲特（970億美元）、Google共同創辦人佩吉（930億美元）和布林（890億美元）、微軟前執行長鮑默爾（830億美元）、財經媒體彭博資訊創辦人彭博（768億美元），以及沃爾瑪創辦人之子吉姆華頓（579億美元）。

值得注意的是，Meta執行長祖克伯在今年榜單中位居第11名，身家淨值為577億美元，這將是他自2015年來首次未在美國十大富豪之列。美國前總統川普則以身家淨值32億美元再度回榜，位居第343名。

此外，今年榜單也是自金融危機以來首次入榜門檻下滑，最低門檻下滑至27億美元，比去年的29億美元下滑2億美元；整份榜單的總淨值下滑也是自金融危機以來首見，今年的總淨值為4兆美元，比去年最高紀錄的4.5兆美元下跌5,000億美元，但仍是自1982年創榜以來第二高。

馬斯克 美國 貝佐斯

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