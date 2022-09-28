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英鎊貶不停！IMF促英國「重新評估」減稅方案 穆迪也發出警告

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
英國新任政府試圖以「減稅牌」提振經濟成長的計畫，遭國際貨幣基金（IMF）批評。圖／美聯社
英國新任政府試圖以「減稅牌」提振經濟成長的計畫，遭國際貨幣基金（IMF）批評。圖／美聯社

英國政府計劃實施以舉債支應的450億英鎊減稅方案，已遭到國際貨幣基金（IMF）抨擊。IMF敦促英國政府「重新評估」該計畫，並警告這項「目標不明確」的方案恐引發通膨飆升。

英國金融時報（FT）報導，在英國財政大臣夸騰宣布的計畫已讓英鎊和債券急遽下跌之際，IMF發布聲明：「鑒於英國等許多國家的通膨壓力增加，我們不建議此時推動大規模、沒有目標不明的財政方案，此外財政政策不能背離貨幣政策的目的，這是很重要的一點。」

IMF還說，他們能理解英國政府的想法，英國亟欲透過減稅和供給面改革來幫助家庭和企業因應能源價格震撼，同時提振成長。但IMF擔憂，此舉會不成比例地嘉惠高所得者，「可能加劇不平等」，因此IMF呼籲夸騰在11月公布預算計畫細則時「努力讓目標更明確，並重新評估這項稅收措施」。

IMF表示，正「密切關注」英國的情勢發展，且「已接觸有關當局」。美國財長葉倫也說，美國也正「非常緊盯情勢的發展」，她未對英國此舉置評，但她提及美國和英國都有「嚴重的通膨問題，兩國的央行都把重心放在遏制通膨」。

葉倫也說，最近幾天的金融動盪似乎僅侷限於英國，未擴散至全球經濟，而金融市場雖賣壓沉重，但仍運作正常。

另一方面，信評機構穆迪（Moody's）首次評估英國的情況便警告，英國大規模進行財源未有著落的減稅措施，將引發借貸成本攀升，並在中期降低經濟成長。儘管穆迪說出重話，卻未調整英國的信用評等。

英國 IMF 通膨

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