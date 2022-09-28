快訊

專訪6位首屆108課綱生 學習歷程vs.大考兩頭燒...面對升學巨獸首要課題是這

非張淑娟案！民視「辣新聞」遭罰40萬 中二選區顏寬恒案是主因

獨／「5、6人關同房聞臭味吃飯」玉里醫院遭控把人當畜生 中央回應

美元強升讓歐洲旅遊好划算 但須留意這問題

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美元今年對歐元和英鎊大幅升值，使持美元至歐洲旅遊的吸引力大增。圖／歐新社
美元今年對歐元和英鎊大幅升值，使持美元至歐洲旅遊的吸引力大增。圖／歐新社

美元近來大幅對歐元和英鎊升值，使此刻持美元赴歐洲旅遊顯得非常划算，機票錢顯然就便宜許多。心動了嗎？手上有大疊美鈔可花的遊客可把握出遊時機，但有個問題必須注意。

財經網站MarketWatch報導，美國許多消費者正因通膨和利率齊揚備受打擊，遠赴歐洲旅遊成為奢談；但對負擔得起的幸運兒來說，此時或許是心動不如行動的好時機。

英鎊本周一對美元貶至空前最低，歐元更早在夏季就跌破與美元平價水準，且頹勢延續至今。因此，美國遊客如果有錢有閒，趁機到大西洋對岸旅遊，不僅機票錢變便宜了，把美元兌換成歐元、英鎊，再到歐英用餐、購物，消費力更是大幅增強。

當然，相對來說，從歐洲和其他地區到美國觀光的人士，情況恰好相反。

Scott's Cheap Flights創辦人Scott Keyes說：「現在（去歐洲）旅遊確實是數十年來，據我們所見，最有價值的。過去六個月來，美元對歐元或英鎊升值約20%。意思是，六個月前在飯店住一晚如果要花100美元，現在住同一家飯店，假設費用沒變，只要80美元。」

但有個問題必須在出發前先考慮清楚：此時通膨在歐洲是大麻煩。啟程前必須先思考節省花費的方法，例如出發和回國日期必須有彈性，並在出遊前先跟當地銀行預約換匯，避免到歐洲機場換錢得支付高昂的匯兌費。

Keyes指出，預訂年終假期行程最佳時機是在6月和7月，次佳時機就是現在，而最糟的時機是11月即將來臨時。他建議，如果負擔得起一趟歐洲旅遊，最好在未來幾周把握時機，好好考慮。或者，可在感恩節假期周末，趁美國國內航空旅遊繁忙時，到海外旅遊。

美國 通膨 機票

相關新聞

美元強升讓歐洲旅遊好划算 但須留意這問題

美元近來大幅對歐元和英鎊升值，使此刻持美元赴歐洲旅遊顯得非常划算，機票錢顯然就便宜許多。心動了嗎？手上有大疊美鈔可花的遊...

白宮經濟顧問：美元強勢反映出美國經濟實力

白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）今天告訴記者，美元現在的強勢比以往更能反映出美國經濟的相對實力

美股標普500指數創新低 日股收跌

美股標準普爾500指數（S&P 500 Index）收盤寫下一年來新低，日本東京股市今天收盤下挫

未保存通訊電子紀錄 華爾街金融公司遭罰500多億

美國當局今天宣布，16家華爾街大型公司同意受罰總計18億美元（約新台幣578億元），因為未遵守保存電子紀錄的義務，諸如員...

高盛警告若這塊市場崩跌 美股還會陷入更深的熊市

儘管華爾街過去一周波濤洶湧，但美國公司債市場相對未受損傷。然而這對期望金融世界的動盪趕快見頂、進而平息的投資人來說，卻是...

馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

電影「大賣空」主角原型、因放空次貸泡沫而一舉成名的投資人貝瑞（Michael Burry）表示，貨幣流通速度加快和貨幣供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。