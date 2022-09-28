美元強升讓歐洲旅遊好划算 但須留意這問題
美元近來大幅對歐元和英鎊升值，使此刻持美元赴歐洲旅遊顯得非常划算，機票錢顯然就便宜許多。心動了嗎？手上有大疊美鈔可花的遊客可把握出遊時機，但有個問題必須注意。
財經網站MarketWatch報導，美國許多消費者正因通膨和利率齊揚備受打擊，遠赴歐洲旅遊成為奢談；但對負擔得起的幸運兒來說，此時或許是心動不如行動的好時機。
英鎊本周一對美元貶至空前最低，歐元更早在夏季就跌破與美元平價水準，且頹勢延續至今。因此，美國遊客如果有錢有閒，趁機到大西洋對岸旅遊，不僅機票錢變便宜了，把美元兌換成歐元、英鎊，再到歐英用餐、購物，消費力更是大幅增強。
當然，相對來說，從歐洲和其他地區到美國觀光的人士，情況恰好相反。
Scott's Cheap Flights創辦人Scott Keyes說：「現在（去歐洲）旅遊確實是數十年來，據我們所見，最有價值的。過去六個月來，美元對歐元或英鎊升值約20%。意思是，六個月前在飯店住一晚如果要花100美元，現在住同一家飯店，假設費用沒變，只要80美元。」
但有個問題必須在出發前先考慮清楚：此時通膨在歐洲是大麻煩。啟程前必須先思考節省花費的方法，例如出發和回國日期必須有彈性，並在出遊前先跟當地銀行預約換匯，避免到歐洲機場換錢得支付高昂的匯兌費。
Keyes指出，預訂年終假期行程最佳時機是在6月和7月，次佳時機就是現在，而最糟的時機是11月即將來臨時。他建議，如果負擔得起一趟歐洲旅遊，最好在未來幾周把握時機，好好考慮。或者，可在感恩節假期周末，趁美國國內航空旅遊繁忙時，到海外旅遊。
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