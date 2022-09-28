馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

電影「大賣空」主角原型、因放空次貸泡沫而一舉成名的投資人貝瑞（Michael Burry）表示，貨幣流通速度加快和貨幣供給減少的跡象，有可能是通膨升高的前兆。這與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和方舟投資管理公司（Ark Investment Management）創辦人伍德（Cathie Wood）最近的觀點不一致。

貝瑞指出，在1970年代末，貨幣流通加快，超過貨幣供給減少，推升通膨愈來愈高。

在他之前，全球首富馬斯克本月稍早建議美國聯準會降息，並警告大幅升息可能引發通縮。馬斯克是在回應伍德一則寫有「通縮正在醞釀」的推文。她本周在推特表示，美國聯準會的升息比起80年代，明顯更具限制性，當時的聯準會主席伏克爾（Paul Volcke）大幅升息到20%以控制物價，而現任主席鮑爾上月演說提到伏克爾「有勇氣」，表示自己也會堅持抗通膨。

貝瑞也在推特貼文談通縮憂慮，強調那對債券殖利率的影響可能很小，因為聯準會縮減資產負債表的決定更重要。