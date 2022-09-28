颶風「伊恩」襲古巴導致全國停電！下一步朝美國佛州前進

颶風伊恩（Hurricane Ian）登陸古巴西部後迅速破壞當地設施，導致古巴電網完全停擺、整個國家都沒有電力供應。

衛報報導，官方媒體表示古巴西部27日遭受伊恩帶來的強風和洪水襲擊，大量基礎設施受到影響。古巴電力聯盟（Electric Union of Cuba）官員古拉（Lázaro Guerra）表示相關人員正通宵地工作試圖以恢復供電。古巴官員目前也已建立55處避難所、疏散共計50000人，並採取措施保護該國主要煙草種植區的農作物。

在以每小時125英里（約每小時205公里）的風速襲擊古巴之後，伊恩目前正直接向美國佛羅里達州的西南海岸前進，預計將在當地時間27日晚間在墨西哥灣和佛羅里達州南端以西移動，接著朝坦帕灣地區移動，其強度更有望增強。

伊恩將是今年美國遭遇的第一場大型颶風，也是自1921年以來坦帕地區遭遇的第一場大型颶風，相關官員26日將該地區置於颶風警告之下，並提醒人們注意災難性的風暴、大風和洪水。國家氣象局也呼籲「這是危及生命的情況，位於這些地區的人們應採取一切必要行動，保護生命和財產免受水位上漲和其他危險情況的影響」。