快訊

現在買美元是韭菜嗎？ 網喊「要賠很難」：但不要作夢上35元

颶風「伊恩」襲古巴導致全國停電！下一步朝美國佛州前進

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
颶風伊恩登陸古巴西部後迅速破壞當地設施，導致古巴電網完全停擺、整個國家都沒有電力供應。美聯社
颶風伊恩登陸古巴西部後迅速破壞當地設施，導致古巴電網完全停擺、整個國家都沒有電力供應。美聯社

颶風伊恩（Hurricane Ian）登陸古巴西部後迅速破壞當地設施，導致古巴電網完全停擺、整個國家都沒有電力供應。

衛報報導，官方媒體表示古巴西部27日遭受伊恩帶來的強風和洪水襲擊，大量基礎設施受到影響。古巴電力聯盟（Electric Union of Cuba）官員古拉（Lázaro Guerra）表示相關人員正通宵地工作試圖以恢復供電。古巴官員目前也已建立55處避難所、疏散共計50000人，並採取措施保護該國主要煙草種植區的農作物。

在以每小時125英里（約每小時205公里）的風速襲擊古巴之後，伊恩目前正直接向美國佛羅里達州的西南海岸前進，預計將在當地時間27日晚間在墨西哥灣和佛羅里達州南端以西移動，接著朝坦帕灣地區移動，其強度更有望增強。

伊恩將是今年美國遭遇的第一場大型颶風，也是自1921年以來坦帕地區遭遇的第一場大型颶風，相關官員26日將該地區置於颶風警告之下，並提醒人們注意災難性的風暴、大風和洪水。國家氣象局也呼籲「這是危及生命的情況，位於這些地區的人們應採取一切必要行動，保護生命和財產免受水位上漲和其他危險情況的影響」。

古巴 颶風 美國

延伸閱讀

高雄9月至少8起停電 市府：嚴正要求台電正視問題

光本月停電八次 柯志恩批：停電變高雄人日常！

輪流停電！高雄第7次今天換這一區 1542戶無預警

熱帶風暴侵襲 佛州警戒

相關新聞

新加坡航空客機傳炸彈威脅！星國派戰機護航平安降落樟宜機場

新加坡航空公司一架由美國舊金山飛往新加坡的飛機今天傳出炸彈威脅事件，新加坡出動戰機伴隨返航樟宜機場，警方已逮捕機上一名3...

慘遭降級？英王室官網更新成員名單 哈利梅根順位吊車尾

英國女王伊麗莎白二世本月8日逝世，新任國王查理三世繼位後，英國王室官網也更新成員名單，出走王室的哈利王子與妻子梅根「遭降...

學壞了？喬治王子遭爆嗆同學 「我爸會當國王 你最好小心點」

從一出生就成為全球注目焦點、目前成為英國王位第二順位繼承人的的喬治小王子，被爆仗著王室身分，出言威脅同學。

「北溪」俄歐天然氣管線爆炸 德媒稱CIA數周前就提出警告

俄羅斯輸送天然氣到歐洲的北溪（Nord Stream）管線26日發生壓力驟降，地震學家隔天報告了周圍發生爆炸，多國領導人...

巴西總統大選兩極化 魯拉陣營鼓吹「有用性投票」

巴西將於10月2日舉行總統大選首輪投票，「有用性投票」一詞近來頻繁出現，民調第一的前總統魯拉陣營鼓吹選民「有用性投票」，...

颶風「伊恩」襲古巴導致全國停電！下一步朝美國佛州前進

颶風伊恩（Hurricane Ian）登陸古巴西部後迅速破壞當地設施，導致古巴電網完全停擺、整個國家都沒有電力供應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。