衛采製藥和Biogen 成功研發首款可延緩阿茲海默症的藥物

日本衛采製藥和美國合作夥伴百健（Biogen）表示，他們研發的阿茲海默症治療藥物能顯著減緩這種疾病惡化，成為頭一款在最後階段試驗中明顯抑制阿茲海默症發展的藥物。

據兩家公司周二發布新聞稿說，與安慰劑相比，Lecanemab在18個月內使早期阿茲海默症患者的認知退化速度減緩27％，不過也會帶來副作用，如腦水腫和出血。

這個明確的正面結果對於研究人員來說是一個重要的里程碑，他們幾十年來一直在努力尋找可以減緩阿茲海默症不可抑退化的治療方法。這款儘管無法中止患者認知退化，卻能明確延續病況惡化。

受此消息激勵，衛采製藥今天在東京交易鎖在漲停價，也正開發類似藥物的禮來公司（Eli Lilly）盤後大漲6.7%。Biogen則暫停交易。

在長達18個月的試驗中，將近1,800名患者每兩周使用Lecanemab，其中出現危險的副作用。

衛采製藥已循「加速審核」的管道由美國監管機關評估，將在明年3月以前申請完全批准lecanemab。衛采製藥也表示，同樣將基於新結果申請在歐洲和日本的銷售許可。