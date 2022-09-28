澳元跌破關鍵技術支撐位「摔向60美分」 因美升息、陸不振
澳元兌美元匯價跌破關鍵的技術和心理支撐價位，可能摔向疫情爆發之初市場遭重創以來的最低水準。
周二，澳元連續第二天收在64.64美分以下，跌破2020年3月到2021年2月間漲勢的61.8%費波納奇回調線。澳元可能進一步跌向60美分，吐回剩餘漲勢。
澳元兌美元今年來已下跌11%，跌跛65美分大關。一方面是市場對美國聯準會大幅升息的預期，以及投資人為防經濟衰退而尋求避險資產，推高了美元；另一方面也是因為投資人對澳洲最大貿易夥伴中國大陸的成長放緩感到擔憂。
澳洲聯邦銀行（CBA）國際經濟研究主管Joseph Capurso撰寫客戶報告表示，「全球金融市場動蕩，金屬價格下跌，波動率上升，以及世界經濟前景走弱，對澳元構成壓力」。CBA預估，澳元明年初會跌到62美分。
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