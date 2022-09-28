AI技術接棒配音「達斯維達」！關鍵竟是烏克蘭這間新創公司

傳奇科幻電影「星際大戰」（Star Wars）中的經典角色「達斯維達」（Darth Vader）是由傳奇演員瓊斯（James Earl Jones）配音，現年已經91歲的瓊斯近日也同意在退休後交由「AI技術」接棒，而負責這項受到全球大量影迷關注任務的公司竟來自烏克蘭。

衛報報導，過去40多年來瓊斯為「黑武士」達斯維達配上傳奇般的氣息聲，準備要告別這個經典角色的瓊斯近日和盧卡斯影業與烏克蘭新創公司「Respeecher」團隊簽署配音權協議，同意未來的達斯維達配音引入後者的AI技術。

Respeecher團隊的技術能將原先的聲音「疊加」在由另一個演員朗讀的台詞上，以呈現一個聽起來甚至比原先配音更真實的效果。以今年推出的影集「歐比王肯諾比」（Obi-Wan Kenobi）為例，「黑武士」的口白就已經不是由瓊斯本人親自配音，而是已由Respeecher提取過往的聲調來製成。

此項技術其實已被運用到較近幾部「星際大戰」系列影集中，先前「曼達洛人」（The Mandalorian）和「波巴費特之書」（The Book of Boba Fett）中路克天行者（Luke Skywalker）的客串配音便是由Respeecher負責。

Respeecher的首席技術人員貝列夫佐夫（Dmytro Bielievtsov）指出「盧卡斯影業基本上是通過口耳相傳的方式找上我們，有人在內部聊天中發布有關我們提供的技術的訊息，然後就被採納了」。這家公司的規模雖然僅僅只有40名員工，但仍懷抱超越電影和媒體領域的目標。

貝列夫佐夫表示「我們正努力將技術應用於醫療，這可以使那些切除聲帶並使用機械裝置的患者再次用自然的聲音說話，這真的很酷」。