英債券地位降到有如希臘和義大利 30年期公債殖利率升破5%

英鎊重挫至與美元平價的跌勢可能暫時歇止，但英相特拉斯大減稅的豪賭對英國經濟造成的損害，仍在金融市場激起漣漪。

英鎊兌美元匯價周三早盤回穩到1.072，從周一創紀錄低點1.03左右反彈。但很少有分析師認為波動已經結束。尤其債券價格並不穩定。等塵埃落定，英國將面對借貸成本急升的窘境。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）周二說：「在這種情況下，政府的借貸成本，也造成我們所有的借貸成本，都很脆弱。」

英鎊重挫已經夠糟，那會推高進口成本，增加英國央行快速升息的壓力，政府公債價格不尋常暴跌以及相應殖利率飆升可能更不妙。

英國的中期借貸成本，以5年期債券殖利率衡量，已經超過希臘和義大利，希、義兩國因債負高，債務對GDP比例分別是189%和153%，被視為風險較高的投資對象，英國的債務對GDP比則接近100%。

英國5年期公債殖利率8月初還在1.55%，周二上午升至4.27%，這是很大的變動，通常僅有不到百分之一的微小變化。30年期公債殖利率更一度上漲47個基點至5.01%，是2002年以來最高。

英國債券遭拋售是因為特拉斯的政府需要借入更多資金來支應其經濟計畫，但此時正值英國央行即將開始減持債券。

根據Nat West Markets首席英國經濟學家Ross Walker，市場先前每年吸收約1,000億英鎊（1,080億美元）的英國債券。隨著英國央行從買方變賣方，以及英國政府須借入更多錢，供應將攀升至約3,000億英鎊（3,230億美元），「殖利率上升是有道理的」。

市場對英國經濟未來走向產生信心危機，加劇殖利率飆升態勢。投資者擔心，政府想提振需求以促進成長，與英國央行想降低需求以對抗通膨目標背道而馳。

更高的借貸成本將對政府和家庭產生影響。殖利率上升意味政府付息成本增加，有削減開支或提高稅收來籌錢的壓力。央行利率走高則將使企業和購屋者取得貸款的成本大增。

智庫Resolution Foundation估計，到2026年至2027年，債券市場的變動預估將增加大約140億英鎊（151億美元）的借貸成本。