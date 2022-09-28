減產報導推動油價上漲...美元漲勢暫歇助金價反彈 鋁價跌

國際原油上漲，有報導說俄羅斯將推動OPEC+成員國減產，隨著俄羅斯石油禁運實施日臨近，此消息加劇市場對供應的疑慮。美元漲勢暫歇，讓黃金從逾兩年低位反彈。倫敦金屬交易所鋁、鎳等基本金屬走低，而銅價小漲。以下是整理自彭博的商品行情：

油價止步兩連跌

西德州中級原油（WTI）期貨上漲2.3%，結算價報每桶78.50美元；布蘭特原油11月期貨結算價上漲2.21美元，結算價報每桶86.27美元。

路透報導稱俄羅斯預料將在OPEC下次會議上推動減產，原油期貨一度漲近4%。美元走強以及聯準會（Fed）提醒，為了降通膨，Fed可能會進一步升息，這些都抑制了油價漲勢。

此外，生產商在颶風伊恩到來之前關閉平台，市場正密切關注墨西哥灣供應中斷的可能性。

瑞穗證券美國的能源期貨部門主管Robert Yawger表示，除非美元漲勢暫歇，否則市場仍將難以強勢向上。

高盛分析師Damien Courvalin等人在報告中表示，「強勢美元和需求預期下降仍將是年底前的強勁阻力，」「不過，由於投資缺乏、閑置產能和庫存較低，結構性的看漲供應結構只會變得更強，不可避免地會推高價格」。

金漲鋁跌

隨美元漲勢暫歇，黃金從兩年多來的最低水平反彈，因美元創下紀錄新高後漲勢暫歇。美元漲勢放緩為金價提供了喘息之機，金價一度上漲1.2%。

Fed官員強調他們需要繼續提高利率以恢復價格穩定，聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德警告，Fed 通膨目標的可信度受到重大物價壓力的威脅之後，金價回吐了部分漲幅。

「就黃金而言，投資人認輸的風險正在上升，」道明證券大宗商品策略師Bart Melek表示，他們預計金價在加息周期的下一階段將進一步跌破1,600美元。

紐約時間下午4:11，現貨黃金上漲0.4%，至每英兩1,628.09美元；周一下跌1.3%； 12月交割黃金期貨上漲0.2%，結算價報1,636.20美元。白銀、鈀金走高，而白金下跌。

基本金屬方面，LME鋁期貨下跌1.2%，報每噸2114美元；LME鎳期貨下跌1.6%，報21858美元；LME鋅期貨跌2.1%，報2861.5美元；LME銅期貨漲0.2%，報7353美元。