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美元稍事喘息 Fed升息憂慮削弱風險胃口

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二維持不動在114.106。路透
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二維持不動在114.106。路透

美元周二在震盪交投中漲勢暫歇，聯準會（Fed）決策官員談論進一步升息的情況下，對風險較高資產的胃口仍然很弱。

美元兌歐元走升，但兌英鎊和日圓下跌，所有目光都集中在各國央行及抗通膨努力對經濟成長的影響上。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二維持不動在114.106。英鎊兌美元紐約尾盤上漲0.3%，盤中一度攀升超過1%至1.0837美元。歐元兌美元跌0.20%，報0.96美元；美元兌日圓報144.86日圓，上漲0.1%。

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里周二在接受華爾街日報的訪問時表示，聯準會（Fed）需要繼續緊縮政策，直到有證據表明潛在的通膨率正在下降，「然後我認為我們需要保持在此水平，我們需要暫停行動並等待，讓緊縮政策在經濟中發揮作用，看看在那個水平，我們做得是否足夠？」

瑞信首席外匯和利率策略師Shahab Jalinoos表示，除非政策有變化，否則英鎊可能會跌破歷史低點。他說，英國央行需要升息，並稱等待到11月例行會議是「高風險遊戲」。英國央行需要升息至比Fed利率水平高出150個基點，才能「安心」。法國興業銀行首席外匯策略師Kit Juckes表示，鑒於英國央行不願倉促行事，預計未來將有大量波動、市場「無頭緒」。

澳元兌美元尾盤貶值0.5%，報0.64美元。

英國 Fed 外匯 美元

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