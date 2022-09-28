台積電ADR變動不大 較台北交易溢價3.4%
台積電ADR周二變動不大收在73.03美元，較台北交易股票溢價3.4%。費城半導體指數上漲1%，結束連五日下跌。
美股道瓊工業指數和標普500指數周二再度下跌，在熊市越陷越深，標普500指數創下近兩年來最低收盤水準，聯準會（Fed）官員展現進一步升息的意願，甚至不惜冒著經濟陷入衰退的風險。
美股三大指數上午大部分時間上漲，但未能堅持。標普500指數下跌7.75點，跌幅0.2%，至3647.29點，連續六個交易日下跌，創下2020年2月以來最長連跌紀錄。道瓊工業指數下跌125.82點，跌幅0.4%，至29134.99點，周一已進入熊市，也是連續六個交易日收低。
科技股集中的那斯達克綜合指數上漲26.58點，漲幅0.2%，至10829.5點。
台灣加權股價指數昨天上漲48.40點收在13,826.59點。台積電漲0.3%收在448.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 83.21 +1.94 81.10 0.92
中華電 CHT 114.91 -0.38 116.00 -0.94
台積電 TSM 463.01 +0.03 448.00 3.35
聯電 UMC 37.09 +1.39 37.30 -0.57
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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