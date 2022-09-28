美股午後轉跌 標普500指數創兩年最低 Fed官員不改鷹調

美股道瓊工業指數和標普500指數周二再度下跌，在熊市越陷越深，標普500指數創下近兩年來最低收盤水準，聯準會（Fed）官員展現進一步升息的意願，甚至不惜冒著經濟陷入衰退的風險。

美股三大指數上午大部分時間上漲，但未能堅持。標普500指數下跌7.75點，跌幅0.2%，至3647.29點，連續六個交易日下跌，創下2020年2月以來最長連跌紀錄。道瓊工業指數下跌125.82點，跌幅0.4%，至29134.99點，周一已進入熊市，也是連續六個交易日收低。

科技股集中的那斯達克綜合指數上漲26.58點，漲幅0.2%，至10829.5點。特斯拉上漲2.5%，輝達（Nvidia）漲1.5%，這兩家公司推動那斯達克綜合指數上漲。

Natixis Investment Managers Solutions的投資組合經理Jack Janasiewicz在彭博紐約總部接受訪問時表示，市場一直在應付「一個又一個的衝擊」，未能完全恢復。他說：「我認為推動市場的因素是他們不知道聯儲會終端利率何在——是在這裡，是在高得多的地方，還是快接近了？」

TD Ameritrade首席交易策略師Shawn Cruz說，利率上升和美元走高是近期股市下跌的主要推動因素。

投資人周二還消化了包括核心資本財訂單和消費者信心在內的一系列數據，說明經濟或許能夠承受央行進一步緊縮政策。房價年漲幅繼續上漲，但漲勢放緩，月比則為下滑。

消費者對美國經濟前景更為樂觀。經濟研究聯合會（Conference Board）的消費者信心指數9月連續第二個月上升，在一定程度上受到汽油價格下降的提振。

不過，受Fed官員鷹派發言影響，美國公債價格繼續下跌，推高了殖利率。美國10年期公債殖利率上升至3.963%，再次觸及2010年以來的最高水準。

美國聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德周二提出了更多升息的論據，芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯表示，Fed至少需要再升息100個基點。

富國銀行分析師如今認為，到2023年第1季，Fed將把聯邦基金利率標區間提高到4.75%-5.00%。

俄羅斯與歐洲的能源衝突升級，三條管道遭到破壞，導致歐洲天然氣價格上漲，進一步打擊了市場信心。原油期貨價格在周一跌至1月以來最低水平後反彈。國際原油基準布蘭特原油上漲2.6%，至每桶86.27美元。

標普500指數11個類股中有七個下跌，公用事業股和必需消費品股領跌，跌幅約為1.7%。麥當勞跌2.9%，P&G跌2.8%，可口可樂跌2.6%。

能源股攀升1.2%，瑞典宣布對俄羅斯兩條管道發生洩漏，導致天然氣流入波羅的海的事件展開調查，洩漏可能因蓄意破壞所致。

分析師下調對標普500指數成分股企業第3和第3季以及全年的獲利預測。分析師現預計第3季標普500指數成分股企業的每股獲利成長4.6%，而7月初的預期為增長11.1%。