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美8月公寓租金近兩年來首降 有望減輕租屋族壓力

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
根據不動產料公司CoStar集團，美國8月公寓租金要價較7月微幅下滑0.1%，為2020年12月來首降。圖／網路照片
根據不動產料公司CoStar集團，美國8月公寓租金要價較7月微幅下滑0.1%，為2020年12月來首降。圖／網路照片

最新數據顯示，全美8月公寓租金已從歷史高點略微回落，為近兩年來首降，有望減輕數百萬租屋族自新冠疫情期以來承受的房租大幅上漲壓力。

根據不動產料公司CoStar集團，美國8月公寓租金要價較7月微幅下滑0.1%，為2020年12月來首降。其他調查也顯示房租出現下滑跡象，公寓出租網站Rent.com的資料顯示，單房公寓8月租金月減2.8%。房地產網站Realtor.com的數據也顯示，8月房租比7月稍微下滑。

根據Realtor.com，美國公寓租金自2020年8月來累計飆漲23%，因此8月房租小幅下滑的實際影響不大，且租金未必不會再度上漲。線上房地產業者Zillow指出，在抵押貸款利率續升和房價逼近歷史新高之際，愈來愈多家庭自認無力購屋，因此整體租屋需求不大可能銳減。

許多經濟學家認為，未來數月房租可能進一步走低，因公寓租金通常在秋冬兩季下滑。CoStar則預估，9月房租預料將延續8月的跌勢。

美國公寓租金過去兩年迅速上漲、屢創新高，原因是疫情封鎖措施觸發受壓抑的公寓租屋需求。房價飆升也迫使部分民眾放棄購屋，從而推升租屋需求。

分析師表示，有幾項因素導致房租緩和下滑，包括新公寓建案增加和消費者信心減弱，可能使民眾放棄承租更高價的公寓。

美國 房地產

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