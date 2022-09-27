大賣空主角：白領就業泡沫破裂中！經濟若衰退 哪些行業上班族該擔心？

摘要 1. 與疫情期間藍領勞工失業不同，美國智庫「米爾肯研究所」首席經濟學家李威廉（William Lee）指出，明年恐迎來「白領經濟衰退」：辦公室員工更可能被裁員。 2. 原因包含自動化程度提高，科技、金融、商業服務、房地產等白領行業疫後恐過度擴張，以及休閒餐旅、製造業等藍領勞工仍供不應求。 3. 《大賣空》主角貝瑞警告，白領就業泡泡正在眼前破裂，WFM（在家工作）遲早會被視為罪魁禍首。

市場不景氣，越來越多經濟學家預測全球明年恐將迎來「溫和衰退」。不過，與上一次疫情爆發時的衰退不同，這次最該擔心的勞工族群，恐怕不是藍領族，而是「白領上班族」！為什麼？

就業市場仍熱絡，美國初領失業金的人數在低位徘徊、職缺也位處高點。但，隨者聯準會（Fed）積極升息以抗通膨，已經有許多企業開始放慢招聘腳步、縮編人力，如串流影音巨頭Netflix、社交媒體平台Snap、房地產經紀服務商RE/MAX Holdings等知名公司，都在裁員行列。

美國經濟智庫「米爾肯研究所」（Milken Institute）首席經濟學家李威廉（William Lee）指出，過去，卡車司機等藍領工人總被視為最脆弱勞工，坐辦公室則最有保障；但這次，「情況完全相反，是白領經濟衰退」——白領或高收入辦公室員工面臨更大失業風險。

「商模改變、軟體應用，翻轉了最脆弱族群的樣貌，」他解釋，部分原因是自動化程度在各行各業都在提升。例如，藍領工人現在要求技術熟練，倉儲工人可以在電腦上操作自動化機器存取與運送，反觀一些低技術要求的白領工人，卻容易被App或自動化取代。

疫後快速招聘，白領族陷更大被開除風險

此外，主要僱用白領工人的行業，如專業和商業服務、資訊部門等，已擺脫疫情之初的失業潮。正因如此，這些行業的成長空間較小，甚至在疫情時代過度擴張，使其更難面對經濟低迷挑戰。

就業網站Indeed統計，過去半年，新職缺數量已下滑，且以遠距工作最為顯著，而這多屬於白領族。許多白領僱主過度填補人力缺口，也解釋了為何美國勞動市場規模雖然回到了疫前水準，構成卻大不同——休閒餐旅業的就業人數比2020年2月少了約120萬人，專業和商業服務同期卻多逾百萬人。

專門仲介臨時工的專業人才快僱公司（Express Employment Professionals）的人才招募與留任主管米勒（Stephanie Miller）說，在上述後者領域，一些僱主甚至轉尋求臨時員工，但通常在經濟低迷時期，為了節省成本，這群人第一波就會被要求走人。

「很明顯，以最快速度招聘到最多員工的企業，將不得不面臨情勢快速逆轉，」李威廉指出，「因為經理人全心全意急著聘請員工，覺得產業將復甦，而且繁榮期將比現在預期的還久。」

另外，對利率敏感的產業也更可能裁員。如升息推升購屋成本，擠壓購屋需求，房地產商、抵押貸款機構都在衝擊波之內。《彭博》報導，包含科技、金融、商業服務等在內的產業，都該當心。

藍領人力荒未解，職缺需求仍旺盛

反觀藍領行業最近才剛復甦、或還正在復甦中，因此享有更多靈活性，得以持續招聘、同時避免大規模裁員。

「對藍領族與一線工作者的需求還是很多，更重要的是人力供不應求，」職場社群網站Glassdoor的首席經濟學家特拉薩斯（Aaron Terrazas）說。除了因疫情線上購物而壯大的運輸與倉儲業，還有機場、工廠、製造業、採礦業等，都比白領族安全。

食品服務業的經歷也類似。隨著全球人口增長、外食需求穩定未降，預計餐廳與酒吧的就業人口將向上攀升，不過根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）統計，該行業仍比疫情前少了63萬個職缺。

招聘網站ZipRecruiter的首席經濟學家普拉克（Julia Pollak）解釋，餐廳業者不僅需要填補這些職缺，還要補償疫情導致的「2年半成長損失」。所以，招聘速度或許將冷卻，但明年經濟若衰退，員工應可保有飯碗，「相比再次迎來大規模裁員，更可能發生的是成長趨緩一陣子，人們坐擁足夠積蓄，不會大幅削減餐廳支出」。

早在6月，電影《大賣空》主角貝瑞（Michael Burry）便曾因特斯拉（Tesla）裁員，警告白領勞工階級將供給過剩；今（26）日，他在推特發文直呼，「白領就業泡泡正在我們眼前破裂。裁員（問題）花越久消失，就業下滑就會持續越久。在家工作（WFH）遲早會被視為（就業泡沫破裂的）罪魁禍首。」

資料來源：Business Insider、Bloomberg、Benzinga

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。