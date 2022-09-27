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英鎊兌美元貶至平價預期漸濃 野村喊到0.975

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
市場日益預期英鎊兌美元將貶至平價。美聯社
市場日益預期英鎊兌美元將貶至平價。美聯社

儘管英鎊兌美元匯價27日盤中強彈，但由於英鎊資產漸失市場信心，英鎊的「四面楚歌」困境依然沒變，愈來愈多投資機構預估英鎊兌美元可能貶至平價，野村國際的策略師更認為年底將貶至0.975美元，與2008年７月一度升至2美元的景況，形成鮮明對比。

英鎊匯價在26日狂貶1.6%後，27日盤中強力彈升1.1%，報1.0810美元，但選擇權市場顯示，交易員認為英鎊將繼續下探，合約市場顯示英鎊今年底觸及1美元的機率為43％，摩根士丹利和野村國際等銀行的分析師甚至預期，英鎊兌美元將觸及或跌破平價。

英鎊過去半年來已重貶17.4%，上次英鎊貶至逼近１美元，已是1985年的事情。相較下，英鎊匯價去年中約為1.4美元，2008年還達到2美元。

近來美元穩步升值，已經帶給英鎊壓力，部分原因是能源價格上漲，擴大了英國的貿易逆差，而美國聯準會（Fed）升息又持續吸引資金流向美國。在英國首相特拉斯政府計劃大規模減稅之後，導致英國公債遭大規模拋售，使英鎊貶勢進一步加劇，即便英國央行總裁貝利試圖安撫市場，表明將「毫不猶豫」升息以抑制通膨，仍無助提振英鎊。

野村策略師已調降今年底的英鎊至0.975美元，預計到11月底將突破平價。摩根士丹利（大摩）策略師也調整英鎊預期，認為年底的目標價為1美元，「貨幣政策緊縮將引發對經濟成長和財政可持續性的擔憂，不管是直接、還是間接，都不太可能促使英鎊上漲」。

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