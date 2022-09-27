日本上周阻貶日圓花多少？估約3兆日圓創紀錄

日經新聞報導，市場根據日本銀行（央行）的最新數據估算，日本上周干預匯市阻貶日圓行動的成本，約為3兆日圓（209億美元），成為該國歷來單日斥資金額最高的干預行動。

日銀和日本政府上周四進場買日圓、賣美元，為24年來首見的干預匯市行動，但因為要花兩個工作天結算相關交易，才會呈現在日銀的帳戶裡，而上周五是日本的國定假日，因此干預規模到27日才明朗。

日銀在26日發布27日經常帳順差的預估變動來源，數據顯示經常帳減少了3.6兆日圓，用於「國庫資金和其他」，而這個類別常反映干預匯市。

貨幣市場經紀商預估，若沒有匯市干預行動，這個類別最多只會減少7,000日圓，因此干預匯市的成本約介於2.9兆~3.6兆日圓，將刷新日本干預匯市規模的紀錄；之前的紀錄是在1998年4月10日的2.62兆日圓。財務省27日稍後將公布官方數字。

由於購買日圓的資金有限，因此日本之前干預匯市的規模，嘗試當局下一步的重大線索。目前日本可用於干預匯市的外匯存底收支為1.29兆日圓，其中1,361億日圓為可立刻用於干預的資金。儘管在日本上周干預後，日圓回升，但日圓現已再度走弱。