快訊

關鍵錄音帶曝光！府院被爆施壓介入鏡電視案 蘇貞昌否認

直播／疫情仍處高原期！今本土+45608 境外+242 病歿+28

張國煒辭去立榮航空董事長 代管立榮的階段性任務完成

美元狂升衝擊亞洲仰賴進口國家 台日韓脆弱程度高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美元狂升值正衝擊亞洲的進口業者，也可能加劇通膨情勢。圖為基隆港。路透
美元狂升值正衝擊亞洲的進口業者，也可能加劇通膨情勢。圖為基隆港。路透

美元兌亞幣匯率激升，正對亞洲地區的股票造成壓力，尤其是仰賴商品進口的國家，分析師指出，這種脆弱性短期內還不會結束。

彭博資訊分析，亞幣近期劇烈貶值，現在促使更多外資撤離亞洲地區，上周淨賣出亞洲新興市場股票的金額創下7月初來最大。

SMBC日興證券經濟學家平山廣太表示：「當美國升息如此快速時，許多投資人可能把握有美元現金視為他們的最佳策略。在這樣的環境下，難以預期資金會流入新興市場。」

台灣、日本、南韓、中國大陸、菲律賓和印度是亞洲中，部分商品大幅仰賴進口的經濟體，這類貿易通常是以美元支付，因此面臨美元升值的影響。

一些企業也受各國央行大幅度升息衝擊。聯準會升息可能削弱美國消費者對亞洲產品的進口需求。

對亞洲國家而言，換算成本幣，進口價格高漲可能會使通膨惡化，迫使央行緊縮貨幣政策，進而讓國內經濟面臨成長減緩的風險。MSCI亞太指數已經跌至2020年4月來最低，吐回在2020至2021年疫情爆發後大漲的約八成漲幅，跌幅高於MSCI全球股市指數從近期高點回落50%的幅度。

不過，並非所有亞洲市場都大受衝擊。MSCI數據顯示，以美元計價，印度股市本季上漲6%，生產石油的印尼則上漲約9%。同期間，南韓與台灣股市分別下跌15%與13%，兩國都受到全球半導體市場疲軟影響，台股更受到大陸軍事威脅的不利因素影響。

興業銀行亞股策略部門主管班齊姆拉（Frank Benzimra）表示：「沒有避險天堂，但南亞和東南亞一些股市的脆弱性比南韓或台灣股市來得低。這是從股票觀點來看，我們在當前匯市所見到的一個重點。」

南韓 MSCI

延伸閱讀

限時3天買一送一！丸亀製麺感恩師長憑證「買一送一」，激推新品「韓式炸雞拌烏龍麵」，日韓口味一次滿足

飛日韓前先來一趟「台北國泰萬怡酒店」壽喜燒、人蔘雞任吃 加碼送烤大蝦、燕窩

負評率高達61%...南韓總統尹錫悅爆粗口、撐傘顧自己「人設」崩壞！盤點出包爭議

世界盃女籃／美國145比69大勝南韓 創得分紀錄

相關新聞

在家上班好舒服？ 研究：房價飆漲60%要怪它

根據美國舊金山聯準銀行的研究，疫情期間的房價和租金上漲，超過一半肇因於當時的居家工作模式，而且隨著這種模式成為永久性轉變...

日本聚焦深度科技 盼重返半導體產業

貼在窗戶上就能發電太陽能板、延長商品壽命的微芯片，日本正在力拓科技藍海！外媒指出，日本不少新創科技企業，都曾接受大學提供的創投資金，以產學合作的方式進行科技商業化。專家指出，日本擅長於基礎研究與新材料領域，可以發揮優勢拓展科技市場

美元狂升衝擊亞洲進口業者 台日韓脆弱程度高

美元兌亞幣匯率激升，正對亞洲地區的股票造成壓力，尤其是商品進口業者，分析師指出，這種脆弱性短期內還不會結束。

歐洲央行：續升息至控住通膨 歐元區連兩季經濟衰退

歐洲央行（ECB）總裁拉加德26日出席歐洲議會報告指出，今年第4季和明年第1季歐元區經濟會出現衰退，她也表示將持續升息對...

世銀報告：越南取代中國大陸 成亞洲成長龍頭

世界銀行最新發布的東亞和太平洋地區的經濟更新報告，大幅上調越南今年的經濟成長率預估1.9個百分點至7.2％，居亞洲地區之...

紐時：升息讓美元獨強 美恐將通膨輸出世界

美國聯準會決心以升息遏制國內通膨，卻讓世界其他各國跟著受苦－物價攀升、外債變高並加劇各國嚴重衰退風險。有經濟學家憂心美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。