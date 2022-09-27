日本聚焦深度科技 盼重返半導體產業

貼在窗戶上就能發電太陽能板、延長商品壽命的微芯片，日本正在力拓科技藍海！外媒指出，日本不少新創科技企業，都曾接受大學提供的創投資金，以產學合作的方式進行科技商業化。專家指出，日本擅長於基礎研究與新材料領域，可以發揮優勢拓展科技市場。

深度技術（Deep Technology，簡稱Deep Tech）通常需要龐大的學術研究作為基礎，才能進一步開發出創新技術，通常不是針對消費者提供服務，而是要突破現在科技界的瓶頸，常見深度技術包含人工智慧、量子科學與奈米科技等。

產學合作、深度科技

《BBC》報導，深度技術從技術研發到商業化應用還有一大段距離，且比起傳統產業需要更龐大的資金挹注，導致不少新創企業仍在沉浮的過程中。

對此，日本學術性大學紛紛祭出投資計畫，如京都大學社會學術創新合作辦公室負責人指出，「典型的風險投資期限大多為8到10年，但對深度科技而言，大學提供了長達20年的支持」。

如曾獲得京都大學逾3億日圓資金的企業Enecoat Technologies就致力於開發超薄太陽能電池，只要貼在窗戶上就能發電。該公司創辦人強調，「希望三到四年就能成功商業化，但因為若要在戶外長期使用，還需要在耐久度上進行更多實驗。」

力追半導體榮光

日本也不乏在商業成功的科技企業，如從事微芯片創新的企業Flosfia也曾獲得京都大學的資助，成功製造效率更高的半導體，延長了電動汽車等物品的使用壽命。

日本30年前為半導體產業的龍頭，但近年頭銜已被台灣台積電與韓國三星拿走。專家指出，日本擅長基礎研究與研發新材料，可以在深度技術發揮優勢，重返半導體市場。

《日本經濟新聞》報導，日美簽署了半導體合作基本原則，最早將於2025年在日本建成2nm芯片製造基地，為下一代先進製程的量產和商用化競爭提前謀局。

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