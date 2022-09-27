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在家上班好舒服？ 研究：房價飆漲60%要怪它
根據美國舊金山聯準銀行的研究，疫情期間的房價和租金上漲，超過一半肇因於當時的居家工作模式，而且隨著這種模式成為永久性轉變，還可能推高物價和通膨。
舊金山聯準銀行經濟學家Augustus Kmetz和John Mondragon，以及聖地牙哥加州大學副教授Johannes Wieland合撰、在周一發表的報告說：「新冠疫情導致轉型至遠距工作，是帶動房價近期激漲的關鍵力量。」
他們說，在止於2021年11月的兩年間，房價飆漲24%，其中逾60%要歸咎疫情期間居家工作興起，這種潮流持續下來，截至上月，有30%的工作在家完成。
三位經濟學家表示：「這顯示住房需求的基本面因素已經改變，遠距工作持續下來可能影響房地產價格和通膨的的未來走向。」
他們發現，遠距工作每增加一個百分點，就導致房價上漲大約0.9個百分點。對租金行情的影響也一樣。
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