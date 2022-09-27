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世銀大幅下修東亞今年經濟成長預測 大陸3%也不保

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
世銀下修今年對東亞和太平洋地區的經濟成長預測。/擷自彭博
世銀下修今年對東亞和太平洋地區的經濟成長預測。/擷自彭博

世界銀行下修對東亞和太平洋地區的經濟成長預測，受到全球需求放緩、債務上升和通膨挑戰等不利因素的影響。

世銀周二發布報告說，東亞和太平洋地區地區2022年的經濟成長率預料由從去年的7.2%放緩至3.2%，遠低於4月預測的5%。明年的經濟成長率料會反彈至4.6%。

東亞和太平洋地區受到中國大陸經濟成長的拖累。鑒於當局堅持防疫管制以及房市低迷，世銀將今年中國大陸經濟成長率由4月預測的5.0%大幅降為2.8%，遠低於2021年的8.1%。世界銀行預測大陸2022年將恢復成長5%。

世銀表示，全球對東亞和太平洋地區出口的訂單疲軟，料將影響需求，全球利率上升，也吸引資金在本幣走貶之際離開該地區。

世銀東亞和太平洋地區首席經濟學家Aaditya Mattoo表示，美元走強利弊參半，一方面有助於提高當地出口競爭力，但也給借款人在償還外幣債務時帶來壓力 。

Mattoo說，從通膨和債務負擔的角度來看，美元走強是個壞消息，但從出口的角度來看，則是好消息。他還說，當地貨幣走弱，有助於提振旅遊業。

世銀 債務

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