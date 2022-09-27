南韓半導體業籠罩危機感 官員憂業者赴美棄本土工廠

英國金融時報報導，南韓科學部長李宗昊受訪表示，隨著南韓在不斷加劇的晶片戰爭中迎接來自台灣、美國、中國大陸等地的更大挑戰，該國半導體業籠罩「危機感」。

南韓官員和產業高層擔心，國內晶片製造商受到政策補貼和稅務優惠的誘惑，急於跑去美國蓋半導體工廠，放棄在南韓的晶片生產設施。而中國大陸挹注龐大資金後，正在記憶體晶片領域急起直追，可能成為南韓晶片製造商的威脅。

根據金融時報，李宗昊說，南韓上月通過的立法，「已經為支援半導業抵禦來自美國、中國、日本、歐洲和台灣等國的激烈競爭奠定法律基礎」。他說，該法「反映南韓對全球競爭力的危機感，目的是強化南韓在供應鏈和安全方面的競爭力」。

他說，與美、中、台相比，南韓公司從政府獲得稅務優惠相對較少，並且缺乏人才，所以要立法來解決問題。

南韓總統尹錫悅承諾了會擴大對半導體產業的支持，但目前有兩項重要立法卡在議會。當局已提高租稅減免並削減繁文縟節，也有意為必要的基設，例如晶片廠的水電供應，提供資金，還計劃打造大型半導體聚落，並在未來10年訓練15萬名半導體專才。

南韓仍是全球最大的記憶體晶片生產商，三星和SK海力士占全球DRAM銷售的70%和NAND快閃記憶體市場的一半以上。

但在DRAM業務，南韓晶片製造商對美國競爭對手美光的技術優勢顯然正在縮小，而陸企長江儲存正擴大其在NAND快閃記憶體的市占。蘋果本月表示正評估向長江儲存採購用於大陸市場部分iPhone的NAND晶片。

在美、中、歐都增加對半導體業的投資之際，南韓產業官員希望政府能對國內晶片製造商提供更多支持。