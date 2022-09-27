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富比世：穩定貨幣才是救通膨的真解方

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
富比世公司董事長史蒂夫．富比世（Steve Forbes） 路透
富比世公司董事長史蒂夫．富比世（Steve Forbes） 路透

富比世公司董事長史蒂夫．富比世（Steve Forbes）指出，全球各國央行和政府一味升息來替通膨降溫，卻忽略穩定貨幣的重要性。

隨美國持續升息，各國對美元接連貶值，日、中兩大經濟體保持寬鬆的貨幣政策，日圓和人民幣受創尤深。

CNBC報導，曾經兩度參選美國總統的富比世在新加坡舉行的富比世全球CEO會議上說：「當今沒有一個央行官員──可以說幾乎沒有，討論過穩定貨幣。」

他表示，很多經濟學家和決策者堅信藉升息來制壓通膨的一套標準，卻未能超越此思維，像是以推升本國貨幣來達到平抑通膨的目的。

富比世津津樂道的例子是在1980年代，當年的聯準會（Fed）主席伏克爾藉逾20%的升息來控制通膨之後，美國總統雷根也藉降息和解禁來穩定經濟並提高生產。

此外，雷根政府也聯合全球各國，同步賣美元來推升其他國家貨幣。

他說：「如今，遺憾的是，不僅拜登政府對處理供給面的問題樹起了障礙，聯準會和其他央行也認為必須打壓經濟才能讓通膨降下來。」他質疑經濟衰退是對抗通膨唯一解方這種想法。

他說：「真正的解方是穩定貨幣，你不必讓人變窮來征服通膨。」

富比世建議利用黃金來穩定貨幣，譬如讓美元以固定的價值釘住黃金。他說 ，布列敦森林體系金本位制（美元釘住黃金、其他貨幣釘住美元）1940年代推出之後，經濟便加速成長。布列敦森林體系結束於1970年代。

他說：「黃金在地表上保值勝過一切資產，黃金穩定價值不盡完美，但4,000年下來總強過一切。」「貨幣不穩，長期投資就無生產效益，長期投資才是經濟成長的關鍵。」

通膨 富比世

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