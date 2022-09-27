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日本20年期公債殖利率2015年來首次升破1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

日本20年期公債殖利率自2015年12月來首次漲逾1%，全球債券市場因繼續緊縮貨幣政策的預期心理而面臨壓力。

日本20年期公債殖利率周二上升2個基點至1.010%，超長期日本公債更容易受到海外債券走勢的影響，因為20年期公債不在日本央行將基準10年期殖利率限制在0.25%以內的曲線控制政策之內。

如此一來更令市場猜測，日本央行將宣布對更長期債券開展計畫外購債操作或增加計畫購買的規模。

美國公債周一繼續下跌，走勢和債券價格相反的殖利率繼續走升。 美國10年期公債殖利率收於3.88%左右，之前一度觸及3.90%；英國10年期國債殖利率收盤升高42個基點，而短期殖利率上漲了61個基點。

日本央行 美國 英國

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