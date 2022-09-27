快訊

早晨財經速解讀／台股萬四破底台幣貶近32元 金融股全面失守 壽險Q3財報不樂觀？

張淑娟怒告 法界：「鬧場不見悔意」周玉蔻道歉恐為時已晚

安倍不在以後？日本繼承的海洋民主國戰略

油價跌逾2%、繼續下探今年低點 金價徘徊兩年半低價

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

國際油價周一（26日）收盤重挫逾2%，收在九個月來最低，受美元走強與市場整體下跌拖累，全球利率上升帶來的可能影響繼續衝擊投資人情緒；金價徘徊在兩年半低點附近。

油價跌逾2%

布蘭特原油11月期貨結算價下跌2.09美元，跌幅2.4%，報每桶84.06美元，跌破1月14日觸及的低點。

西德州原油11月期貨下跌2.06美元，跌幅2.3%，報每桶76.71美元，為1月6日以來最低。

兩大合約盤中稍早都一度上漲，上周五重挫約5%。

美元指數再刷新20年新高，使得以美元計價的石油需求受抑制。路孚特Eikon數據顯示，強勢美元對油價的影響為一年多來最大。

瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger表示：「任何人都很難指望油價會在美元如此昂貴的情況下反彈。」

Oanda高級市場分析師Ed Moya表示：「原油價格仍受外匯市場大幅波動的影響」，匯率的歷史性變動不利於全球成長前景，最終將拖累原油需求前景。

同時間，歐盟國家存在意見分歧，可能延後對俄羅斯石油設定價格上限的計畫，直至就更廣泛的制裁方案達成一致。

市場接下來將關注石油輸出國組織與盟國（OPEC＋）在10月5日開會時將採取什麼行動，OPEC+在上次會議上已同意小幅減產。

金價徘徊在兩年半低點附近

現貨黃金價格下跌1.3%，至每英兩1,622.36美元，稍早曾觸及1,620.85美元的2020年4月以來最低。

美國黃金期貨結算價報每英兩1,633.40美元，下跌1.3%。

由於美國公債殖利率攀升且美元走強，市場預期美國利率繼續上升，這削弱了非孳息資產黃金的吸引力。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「黃金並非唯一的避險資產，資金也在流向美國公債。」

由於主要央行提高利率，黃金自3月突破每英兩2,000美元的關鍵水準後，迄今已下跌了逾400美元，或超過20%。

其他貴金屬方面，現貨白銀下跌2.5%，至每英兩18.37美元；白金下跌0.4%，至每英兩850.43美元；鈀金下跌0.8%，至2,050.79美元。

油價 美國 金價

延伸閱讀

油價震盪 黃金墜入熊市

窺見第三航廈之美—三度參與機場建設的工程師

期元大原油反1 靚

台塑、台化、國喬 利差擴大

相關新聞

英央行表態不會緊急升息令市場失望 英鎊收在新低

英鎊兌美元周一跌至歷史新低，投資人擔心特拉斯政府的新經濟計畫將損害英國的財政狀況，英國央行總裁貝利澆息市場猜測英格蘭銀行...

聯準會多位官員表示 控制通膨是首要任務

美國聯準會多位官員周一強調了降低通膨的必要性，儘管會對就業構成風險。官員暗示，金融市場的動盪可能也是決策者考慮的因素。

全球陷衰退機率竄升至98% 華爾街萬物皆拋售氛圍濃

對於在華爾街繼續當「敢死隊」的投資人來說，周一（26日）無疑是獲得一記鮮明警訊：股票繼續大跌，看空氛圍依然濃厚，鷹派的央...

美經濟深陷衰退隱憂 道瓊陷熊市 標普創2020年12月最低

美國股市周一延續跌勢，道瓊工業指數也跌入熊市，標普500指數跌至2020年12月以來的最低收盤水準。投資人擔心聯準會（F...

美股道瓊指數跌入熊市 史坦普指數今年新低

由於利率飆升和全球貨幣動盪震撼，史坦普500指數創2022年收盤新低。

全美市值前五大公司 除蘋果還有這家公司股價也較有撐

在一個超高估值的科技公司股價普遍備受打擊的時代，電動車大廠特斯拉（Tesla）成為蘋果料想不到的競爭對手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。