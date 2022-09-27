全球陷衰退機率竄升至98% 華爾街萬物皆拋售氛圍濃

對於在華爾街繼續當「敢死隊」的投資人來說，周一（26日）無疑是獲得一記鮮明警訊：股票繼續大跌，看空氛圍依然濃厚，鷹派的央行官員讓市場慌亂不已。

標普500指數周一跌至2020年12月來最低，本月重挫近8%，此時英鎊貶至紀錄低點，在強勢美元的陰影下，商品承受壓力。美國公債殖利率繼續上升。10年期公債殖利率攀升21個基點至3.898%，攀抵2010年4月以來最高。

風險資產在面臨全球一致升息的情況下節節敗退，不斷刷新低，歐美央行官員仍冷眼相待。

更糟的是，投資研究機構Ned Davis Research目前預期全球即將陷入衰退的機率達98%，摩根士丹利財富管理公司投資長夏萊特（Lisa Shalett）警告，若預期企業獲利樂觀，無疑是夢遊者走向懸崖。

這個世界的壞消息愈來愈多，股市賣壓來得又急又重，市場正在經歷2008年來最糟表現。

Homrich Berg投資長朗恩表示：「不幸的是，這是必經的過程，因為聯準會將不會停手，而市場必須進行相應的定價。由於展望是，如果我們不是陷入衰退，就是很快將陷入衰退，因此還有走跌空間。」

英國相關交易歷經黑暗的一天，削弱了整個世界的風險胃納，也讓人擔心金融市場的某些領域即將崩潰。同時間，歐美央行官員仍情調他們抗通膨的決心。標普500指數周一已連續第五天下跌，科技股遭打擊，以小型股為主的羅素2000指數挫跌1.4%。

經濟成長相關疑慮數月來揮之不散，工業景氣和美國房市初見走疲跡象，令投資人擔心情勢正迅速惡化。

Ned Davis Research的全球衰退機率模型近期突破98%，發出「嚴重」衰退訊號。該模型數值上回如此之高，是在先前景氣急凍的時期，例如2020年與2008年至2009年。該公司分析師格林達爾和艾爾斯在報告中指出：「這凸顯出在2023年某個時間，嚴重全球衰退的風險正在上升，這會為全球股票帶來更多下跌風險。」