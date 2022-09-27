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台積電ADR連五日下跌 跟隨費半頹勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一下跌近1.2%收在73.01美元，較台北交易股票溢價4.1%，費城半導體指數下跌1.47%，也是連五日下跌。

美國股市周一延續跌勢，道瓊工業指數也跌入熊市，標普500指數跌至2020年12月以來的最低收盤水準。投資人擔心聯準會（Fed）不惜代價對抗通膨，可能使美國經濟深陷衰退。

美股尾盤拉大頹勢，道瓊工業指數下跌329.60點，跌幅1.1%，至29260.81點，連續五個交易日下跌，也使道瓊指數進入自疫情早期以來的第一個熊市。標普500指數下跌38.19點，跌幅1%，至3655.04點。標普500指數6月已確認陷於熊市，周一收盤低於6月中的收盤低點，擴大了今年的整體跌幅，也回吐夏季漲勢所有漲幅。那斯達克綜合指數原本徘徊漲跌之間，終場下跌65.00點，跌幅0.6%，至10802.92點。

台灣加權股價指數昨天大跌340.19點收在13,778.19點。台積電跌1.9%收在446.50元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 81.98 -2.65 81.30 0.83

中華電 CHT 115.85 +0.94 116.50 -0.56

台積電 TSM 464.85 -1.16 446.50 4.11

聯電 UMC 36.74 -2.37 36.85 -0.31

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 標普 台積電

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