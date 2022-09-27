美經濟深陷衰退隱憂 道瓊陷熊市 標普創2020年12月最低

美國股市周一延續跌勢，道瓊工業指數也跌入熊市，標普500指數跌至2020年12月以來的最低收盤水準。投資人擔心聯準會（Fed）不惜代價對抗通膨，可能使美國經濟深陷衰退。

美股尾盤拉大頹勢，道瓊工業指數下跌329.60點，跌幅1.1%，至29260.81點，連續五個交易日下跌，也使道瓊指數進入自疫情早期以來的第一個熊市。標普500指數下跌38.19點，跌幅1%，至3655.04點。標普500指數6月已確認陷於熊市，周一收盤低於6月中的收盤低點，擴大了今年的整體跌幅，也回吐夏季漲勢所有漲幅。那斯達克綜合指數原本徘徊漲跌之間，終場下跌65.00點，跌幅0.6%，至10802.92點。

標普500指數11大類股有10個下跌，能源和房地產板塊領跌。石油公司埃克森美孚和雪佛龍對指數拖累最大，因西德州中級原油（WTI）跌至每桶76美元，為1月以來最低。只有必需消費品類股走高，但是漲幅不到0.1%。

美股周一下跌部分是受到債券市場疲軟的推動。美國10年期公債殖利率創下近兩個月最大漲幅，攀升至3.9%，為2010年4月以來的最高水準。2年期債券殖利率連續13個交易日上漲，一度升至4.35%。波動率仍然很高，VIX高於32。

「我不記得華爾街專業人士歷史上什麼時候比現在更懷疑Fed，」Sankey Research首席分析師Paul Sankey接受彭博電視訪問說，「不相信我們會全身而退」。

「投資人舉手投降了，」Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide說，「這是因為聯邦基金終端利率的不確定性，是4.6%，還是5%？是在2023年的某個時點？」

隨著英鎊跌至歷史低點、英國債券殖利率飆升至十多年來最高水準，引發英國央行緊急行動的討論，市場情緒進一步受到打擊。

不過，摩根大通周一的報告顯示，儘管債券殖利率飆升、利率升高，但成長股可能仍有一些機會。今年成長股承受了巨大壓力，但摩根大通策略師表示，如果Fed未來幾個月內採取較鴿派的基調，情況可能會發生變化。

全球外匯市場的劇烈波動也動搖了股票交易員的信心，英鎊兌美元創下歷史新低，市場擔心英國新政府周五發布的財政計劃可能使財政捉襟見肘。

道瓊成分股高盛集團下跌2.4%，同為道瓊成分股的波音公司（Boeing）跌3%。

亞馬遜和好市多（Costco）上漲，使那斯達克綜合指數跌幅較小。亞馬遜漲1.2%，好市多漲近3%。

蘋果（Apple）股價也上漲作收，小漲0.2%。