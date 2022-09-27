快訊

秋老虎來了…早晚偏涼 紫外線指數危險級 小心防曬

美經濟深陷衰退隱憂 道瓊陷熊市 標普創2020年12月最低

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人向聯準會（Fed）升息和經濟衰退的不確定性舉了白旗。路透
投資人向聯準會（Fed）升息和經濟衰退的不確定性舉了白旗。路透

美國股市周一延續跌勢，道瓊工業指數也跌入熊市，標普500指數跌至2020年12月以來的最低收盤水準。投資人擔心聯準會（Fed）不惜代價對抗通膨，可能使美國經濟深陷衰退。

美股尾盤拉大頹勢，道瓊工業指數下跌329.60點，跌幅1.1%，至29260.81點，連續五個交易日下跌，也使道瓊指數進入自疫情早期以來的第一個熊市。標普500指數下跌38.19點，跌幅1%，至3655.04點。標普500指數6月已確認陷於熊市，周一收盤低於6月中的收盤低點，擴大了今年的整體跌幅，也回吐夏季漲勢所有漲幅。那斯達克綜合指數原本徘徊漲跌之間，終場下跌65.00點，跌幅0.6%，至10802.92點。

標普500指數11大類股有10個下跌，能源和房地產板塊領跌。石油公司埃克森美孚和雪佛龍對指數拖累最大，因西德州中級原油（WTI）跌至每桶76美元，為1月以來最低。只有必需消費品類股走高，但是漲幅不到0.1%。

美股周一下跌部分是受到債券市場疲軟的推動。美國10年期公債殖利率創下近兩個月最大漲幅，攀升至3.9%，為2010年4月以來的最高水準。2年期債券殖利率連續13個交易日上漲，一度升至4.35%。波動率仍然很高，VIX高於32。

「我不記得華爾街專業人士歷史上什麼時候比現在更懷疑Fed，」Sankey Research首席分析師Paul Sankey接受彭博電視訪問說，「不相信我們會全身而退」。

「投資人舉手投降了，」Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide說，「這是因為聯邦基金終端利率的不確定性，是4.6%，還是5%？是在2023年的某個時點？」

隨著英鎊跌至歷史低點、英國債券殖利率飆升至十多年來最高水準，引發英國央行緊急行動的討論，市場情緒進一步受到打擊。

不過，摩根大通周一的報告顯示，儘管債券殖利率飆升、利率升高，但成長股可能仍有一些機會。今年成長股承受了巨大壓力，但摩根大通策略師表示，如果Fed未來幾個月內採取較鴿派的基調，情況可能會發生變化。

全球外匯市場的劇烈波動也動搖了股票交易員的信心，英鎊兌美元創下歷史新低，市場擔心英國新政府周五發布的財政計劃可能使財政捉襟見肘。

道瓊成分股高盛集團下跌2.4%，同為道瓊成分股的波音公司（Boeing）跌3%。

亞馬遜和好市多（Costco）上漲，使那斯達克綜合指數跌幅較小。亞馬遜漲1.2%，好市多漲近3%。

蘋果（Apple）股價也上漲作收，小漲0.2%。

指數 標普 美國

延伸閱讀

油價震盪 黃金墜入熊市

美股反向ETF 有看頭

9/26【早晨財經速解讀】道瓊失守3萬點入熊市 美元指數創高英鎊崩跌 外資賣超台股1.2兆台幣守不住?ETF買盤持續 00878增長速度最快

美股道瓊早盤大跌逾350點 高盛估年底前再跌至少4%

相關新聞

美股道瓊指數跌入熊市 史坦普指數今年新低

由於利率飆升和全球貨幣動盪震撼，史坦普500指數創2022年收盤新低。

明年全球經濟成長 OECD下修至2.2%

經濟合作暨發展組織（OECD）昨天公布最新全球經濟預估，今年成長率維持在百分之三，但明年則從百分之二點八大幅下修到百分之二點...

油價震盪 黃金墜入熊市

國際油、金等大宗商品26日持續破底，金價正式進入熊市，布蘭特原油期貨也一度跌破85美元大關，但跌勢隨後收斂；銅、鐵礦砂等...

全美市值前五大公司 除蘋果還有這家公司股價也較有撐

在一個超高估值的科技公司股價普遍備受打擊的時代，電動車大廠特斯拉（Tesla）成為蘋果料想不到的競爭對手。

美元指數衝114 亞幣風險升溫

美元匯率勢如破竹，美元對六種主要貨幣走勢的DXY美元指數繼上周五攻克113大關後，26日再度挑戰114，繼續改寫20年新...

G7貨幣波動度 比新興國還大

一項指數顯示，七國集團（G7）匯率預期波動率已大於新興市場國家，為2020年3月以來首見。在英鎊刷新歷史低點之際，其1個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。