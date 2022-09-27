全美市值前五大公司 除蘋果還有這家公司股價也較有撐

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
蘋果今年來儘管跌了約15%，但一直是科技股罕見的投資亮點，特斯拉表現較蘋果遜色，但微軟、字母及亞馬遜這三大公司的股價跌更慘。 美聯社
蘋果今年來儘管跌了約15%，但一直是科技股罕見的投資亮點，特斯拉表現較蘋果遜色，但微軟、字母及亞馬遜這三大公司的股價跌更慘。 美聯社

在一個超高估值的科技公司股價普遍備受打擊的時代，電動車大廠特斯拉（Tesla）成為蘋果料想不到的競爭對手。

彭博資訊報導，在全美市值最高的五家公司中，特斯拉是目前股價最高者，也是唯一表現最接近蘋果的公司。蘋果今年來一直是科技股罕見的投資亮點，跌了約15%，特斯拉跌22%，表現較蘋果遜色，但微軟、字母及亞馬遜這三大公司的股價至少跌29%，大致相當於那斯達克100指數的同期表現。

特斯拉的營收成長大增，但獲利縮水，而且幾年前燒錢甚猛，導致特斯拉一度瀕臨破產。相較下，蘋果的擴張步調雖放緩，但已成為一家獲利豐厚的企業，本會計年度的淨利預估達到1,000億美元淨利。從表面來看，特斯拉似的狀況似乎與蘋果南轅北轍。

不過，Accuvest全球顧問公司投資組合經理克拉克說：「特斯拉和蘋果的關聯性令人大感驚訝。但當你仔細思考，特斯拉是電動車唯一的理想選擇，這就是讓特斯拉與眾不同之處。其他大型科技公司都是在軟體或雲端領域，這些市場的競爭激烈。我認為人們低估特斯拉目前在電動車領域可謂一枝獨秀的吸引力。」

蘋果和特斯拉的相似處在於，都擁有龐大的市值，兩者市值各為2.4兆和8,620億美元，意味他們受惠於流入追蹤大盤指數基金的資金。 

此外，Ziegler資本管理公司市場策略師Wiley Angell表示，與其他科技股相比，蘋果和特斯拉與景氣循環的關係較不密切。該公司同時持有這兩家公司的股票。

他說：「這表示較不需擔心經濟衰退和害怕聯準會（Fed）的行動。電動車題材仍處於非常初期的階段，而蘋果已從訂閱制或經常性收入累積大量營收，意味蘋果比較穩定。」

特斯拉 指數 科技股

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