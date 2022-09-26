美股早盤小漲 科技股漲勢助擋美元走強壓力

美股26日早盤小幅上漲，科技股漲勢幫助抵擋住美元走強造成的賣壓。道瓊指數在平盤附近狹幅波動，標普500指數、那斯達克指數早盤均走高。

道瓊工業指數26日早盤上漲14點，或0.1%；標普500指數漲0.6%；那斯達克指數漲1.4%；費城半導體指數0.6%；台積電ADR漲0.04%。

CNBC報導，非必需消費品和資訊類股為大盤提供支持，分別上漲1.3%和0.8%。賭場相關類股表現也優於大盤，因澳門宣布將開放旅行團遊客，暗示將鬆綁防疫旅行限制。Wynn Resorts大漲12.4%，Las Vegas Sands大漲11%。科技股Enphase Energy和Salesforce分別大漲2.3%和1.9%。

英鎊兌美元匯率26日盤中貶至紀錄低點，一度重貶4%至1英鎊兌1.0382美元。美國聯準會（Fed）的激進升息和英國上周宣布的減稅計畫已造成美元走強。歐元匯率26日也貶至2002年來最低。美元走強可能有損美國跨國企業的獲利，並對全球貿易造成重大傷害，因為多數全球貿易都是以美元計價。