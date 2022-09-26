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加密貨幣成亮點 有望與美元同列Q3表現最佳資產

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
加密貨幣逆勢上漲，有望與美元一同加入本季最佳表現資產行列。 路透
加密貨幣逆勢上漲，有望與美元一同加入本季最佳表現資產行列。 路透

金融市場動盪、投資人急抱美元避險之際，加密貨幣成為眾多資產中的亮點，有望與美元一同加入本季最佳表現資產行列。

彭博資訊報導，自6月底以來，追蹤百大加密貨幣表現的MVIS CryptoCompare數位資產100指數漲4.39%，而DXY美元指數同期漲7.66%；相較下，股債市、油金等大宗商品都跌得一塌糊塗。

傳統資產下跌，反映全球央行大舉升息試圖壓低通膨，正引發市場震盪。同時，誘人的利率和避險需求升高則助攻美元走強。

波動性極高的數位貨幣為何能抵擋金融市場本季的廣泛賣壓、逆勢上漲，原因有待確定。原因之一可能是市場樂見區塊鏈乙太坊改善耗能，帶動乙太幣飆漲27%。

部分人士揣測，在區塊鏈開發商Terraform Labs市值蒸發600億美元引發加密貨幣市場崩跌後，加密貨幣可能已在6月觸底，當時穩定幣TerraUSD和與之連動的Luna區塊鏈幣均重挫。

加密貨幣交易平台Kraken澳洲常務董事Jonathon Miller說：「（加密幣）近來的表現可能是一個初步指標，顯示我們已度過Luna和加密幣放款機構在上季造成的間接傷害。」他說，乙太坊進行軟體升級（Merge），也轉變了市場對幣圈的關注。

指數 通膨 債市 加密貨幣 美元

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