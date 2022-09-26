更可怕的在後頭？ OECD大幅下修明年經濟成長預估

經濟合作發展組織（OECD）26日公布最新全球經濟預估，今年成長率仍維持在3%，但2023年則從2.8%大幅下修到2.2%，主因能源及通膨危機可能將各大經濟體推入衰退。幾乎所有G20國家明年的預估成長率都被調低，尤以歐洲為最，只有印尼溫和上修。

OECD現在預測2023年的全球總產值，比俄羅斯入侵烏克蘭之前減少2.8兆美元。秘書長Mathias Cormann在聲明中指出，許多經濟體經濟成長停頓，經濟指標預示成長趨緩的時間將拖長。

歐洲經濟展望尤其悲觀，OECD預測歐元區今年經濟成長3.1%，但明年預估成長率由1.7%大幅下修到僅剩0.3%，而且至少會經歷一段時期的衰退。美、中兩國經濟預估也遭OECD下修，美國將因為聯準會（Fed）快速升息，導致經濟滑坡，中國大陸由於堅持「清零」政策，今年預估成長率下修到3.2%；但由於政府採取刺激經濟措施，預料明年將成長4.7%。

明年經濟成長率唯一獲上修的國家印尼，預估將成長4.8%，比OECD於6月時的預測微增0.1個百分點。

OECD指出，「通膨已經擴散到許多經濟體。大部分主要經濟體都必須進一步升息，以抑制通膨預期，並確保通膨壓力持久性下降」；OECD並預測明年大部分主要央行的政策利率都將超過4% 。