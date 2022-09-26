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DRAM嚴重供過於求 直到明年Q3才有望止跌

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圖／路透社
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集微網消息，據台灣投行最新研究報告指出，預估今明年的DRAM供需比將達107%及111%的嚴重供過於求，這使得今年Q3到明年Q3的DRAM價格將再下跌15%、15%、10%、10%，直到明年Q3才有望止跌。

明年DRAM位元需求增長率自18%下修至11%，主要因為反映終端零售需求轉弱下，各下遊廠商的DRAM採購轉趨消極。在模組廠商、服務器廠商中，DRAM庫存6月底為8周，到了9月底改為10周、12周。而PC OEM廠商、手機廠商的DRAM庫存方面則維持12周、8周的高水平。另外，英特爾Sapphire Rapids CPU量產延後至明年的上半年，致使服務器廠商補庫存時間點將延後至明年Q2到Q3。

此外，明年DRAM位元供給增長率自16%下修至15%，投片量增長自每月11.5萬片，下修至每月7.4萬片，主要為反映在需求疲弱下，DRAM企業普遍放緩製程升級速度。韓國SK海力士的無錫廠無法採購EUV設備。另外，Eagle Stream平台延後放量，DDR5佔明年Q4全球服務器出貨比重將自60%下修至29%，使DDR5晶粒尺寸較大所造成的位元供給損失縮小。另外，三星放緩將Line 13的DDR3產能轉換至CIS。並且曡加中國企業長鑫存儲的DDR3產品延後至今年Q4量產等因素。

產銷失衡下，三星自8月起開始積極降低價格，以刺激需求。但三大DRAM廠商庫存水準仍自6月底的9周，累積至9月底的13周，導致今年Q4庫存仍將持續累積。

綜合上述，預計此番跌價跌至生產成本及現金生產成本，情況更甚於2015~2016年及2019~2020年的下降循環，主要為產業需求下修過快使供給難以即時調整導致。

延伸閱讀

受惠出貨位元成長 Q2全球DRAM營收季增6.5%

庫存攀升 Q3消費性應用DRAM價格跌幅擴大至13~18%

SK海力士擬年內試產238層NAND快閃記憶體

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