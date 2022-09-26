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特斯拉召回近110萬輛車 馬斯克不滿用詞：只是軟體更新
電動車大廠特斯拉（Tesla）近期宣布，在美國召回近110萬輛車，原電動車窗自動升降系統在偵測到障礙物後可能反應過遲，增加受傷的風險。因採用遠端軟體更新，車主不必回廠檢修。 召回車款涵蓋目前全部四種， 2017-2022年的Model 3，2020-2021年的Model Y，以及2021-2022年的Model S和Model X汽車。
然而，特斯拉創辦人兼執行長馬斯克不滿使用「召回」一詞。他在推特表示：「使用『召回』一詞過時又不精確，這只是一個小小的遠端軟體更新，而且據特斯拉所知，沒有車主發生相關受傷事件。」
The terminology is outdated & inaccurate. This is a tiny over-the-air software update. To the best of our knowledge, there have been no injuries.— Elon Musk (@elonmusk) September 22, 2022
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