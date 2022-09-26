特斯拉召回近110萬輛車 馬斯克不滿用詞：只是軟體更新

澳洲廣播公司週一（9月26日）的評論指出，中國外長王毅和澳洲外長黃英賢（Penny Wong）7月在二十國集團（G20）外長峰會期間的會晤，成為中澳兩國自2019年以來的首次部長級會議。那場會談不僅超過了預定的時間，而且成為王毅在峰會間隙舉行的一次最長的正式會晤。

2022-09-26 15:28