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日圓重挫凍未條 日本麥當勞忍痛今年第二度漲價

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
受日圓貶值和成本高漲影響，日本麥當勞30日宣布今年第二度漲價。 路透
受日圓貶值和成本高漲影響，日本麥當勞30日宣布今年第二度漲價。 路透

日本麥當勞26日宣布，30日起將調漲旗下約六成產品的價格，主因是輸入成本上漲和匯率振盪，這將是該公司今年來第二度漲價。

日本麥當勞起將把多項產品的價格調漲10至30日圓不等，例如招牌的大麥克漢堡將從390日圓漲至410日圓，主因是近期原物料價格和勞動、物流及能源成本上揚，以及匯率急劇波動。

雖然日本通膨率比起其他已開發經濟體一直相對溫和，但在俄烏戰爭導致能源成本高漲及供應鏈混亂之際，日本8月通膨率已達到31年高點的2.8%。

美元強升和美國聯準會（Fed）超級鷹派立場導致日圓迅速貶值，也讓在日本營運的企業備受打擊，尤其是麥當勞這類仰賴進口的企業，其薯條是使用北美進口的馬鈴薯。

據東京商工研究本月發布的調查報告，生產成本高漲和日圓貶值至24年低點，已迫使60%的日本大型餐廳宣布漲價。

日本麥當勞今年3月才宣布調漲旗下約20%產品售價，原因是牛肉、小麥等成本上漲，但並未影響到大麥克等產品。

此外，日本Mister Donut的母公司Duskin也在26日宣布，11月25日起將調漲多數產品售價約7.4%。

日本 麥當勞 通膨

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