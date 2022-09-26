美元重錘擊垮油金原物料一干行情 金價跌至2020年谷底

黃金價格周一跌到2020年來谷底，銅、鐵礦砂價格也下跌，美元升值創下20年來新高，更添全球經濟前景的疑慮。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一一度上漲1.2%至114.527，達到2002年9月30日最高水準，英鎊同日重挫跌抵歷史谷底，人民幣則逼近2008年來最低價位。隨全球貨幣政策緊縮平添經濟成長變數，投資人選擇美元、而非黃金避險。

Black Gold Investors 執行長 Gary Ross 在新加坡表示，美元走升壓力對大宗商品有如拆房子的大鐵球，也擊潰減產帶給油價的利多。

Saxo資本市場策略師 Jessica Amir 說：「經濟衰退疑慮糾纏著市場，反映在美元走強之上、而且還可能更強。」

美元指數（黑線）和黃金呈反向走法。擷自彭博

現貨金價周一最多下跌1%至每英兩1,626.93美元，新加坡時間午後報1,638.5美元。倫敦金屬交易所銅價跌1.1%至每噸7,351美元，鋁價和鋅價也下跌。

受美元走升和經濟衰退顧慮的影響，國際油價延續上周頹勢，西德州中級原油（WTI）跌破每桶78美元的關卡。倫敦時間6:43，WTI 11月交割期貨跌0.9%至 78美元。布蘭特原油11月期貨跌1.2%至85.16美元。

新加坡鐵礦砂跌3%至每公噸95美元，交易員在中國大陸連假之前保持謹慎，接著還有下個月中的中共20大全國代表大會。

銅價往往視為全球景氣良窳的指標，如今已跌到7月來谷底。投資人押注美國經濟會大幅走下坡，來自歐洲的需求也會因能源危機而波盪，而人民幣貶值也為中國大陸的需求帶來阻力。鐵礦砂本季已下跌20%，投資人持續對打擊營建業景氣的大陸房地產危機而煩惱。