蘋果證實在印度生產iPhone 14 鴻海維持保密高標準

蘋果公司已開始在印度生產最新手機iPhone 14，使得與iPhone主要製造基地中國大陸之間的技術差距縮小。

蘋果今天（26日）宣布上述消息，距離發表iPhone 14系列僅不到三周。彭博資訊8月時曾報導，蘋果與代工業者合作，在印度擴大生產，並且縮短印度與中國大陸的生產時程差距，在先前機款推出時，兩地的生產時間差距通常為六至九個月。

蘋果26日證實在印度生產iPhone 14的消息，在電子郵件聲明中表示：「我們樂於讓iPhone 14在印度生產。」

蘋果多數iPhone手機是在中國大陸生產，但由於大陸與美國政府摩擦加劇，再加上大陸在各地實施防疫封鎖措施、干擾經濟活動，蘋果正尋求大陸以外的產品製造方案。

彭博曾報導，iPhone主要代工廠鴻海研究了將零組件運出中國大陸的程序，並且在位於印度東南部城市清奈外圍的工廠組裝iPhone 14，同時包含尋求方法維持符合蘋果對產品機密的高標準。