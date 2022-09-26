全球最神速！南韓SK電訊5G平均下載速度 469.9Mbps
BusinessKorea報導，南韓SK電訊的5G平均下載速度是469.9Mbps，在市調業者Opensignal的2022年5G全球移動網路體驗獎下載速度類摘冠，是全球電信業者平均184.2Mbps的2.25倍。在可用率方面，則由美國電訊業者T-Mobile以40.4%拔得頭籌。
根據Opensignal在6月公布的2022台灣5G體驗洞察報告，台灣業者5G平均下載速度最快的是383.3 Mbps。
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