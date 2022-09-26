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運輸股大跌亮警訊 經濟衰退陰霾罩頂
華爾街日報報導，追蹤20檔具代表性運輸業公司股票的道瓊運輸平均指數（DJT）本月重挫12%，下跌幅度是標普500指數和道瓊工業指數的兩倍；商品、原料和旅行的需求下降，預示經濟形勢不佳，衰退很可能即將到來。
Spartan Capital首席市場經濟學家Peter Cardillo表達他對運輸股低迷的看法時說，這證實美國「正走向衰退」。他預測今年底將出現溫和的全球衰退，持續至2023年第2季。
根據華爾街日報，DJT即將創下2020年3月以來最大的單月百分比跌幅，今年來累計下跌26%。背後主因包括聯邦快遞（FedEx）高層最近警告投資人，全球經濟衰退迫在眉睫，將提高運費以協助抵消全球貨物運輸量減少帶來的損失。聯邦快遞股價本月暴跌29%。
9月間股價重挫的股票還有優比速（UPS）、租車業者Avis Budget Group，以及鐵路貨運公司Norfolk Southern，分別下挫16%、17%和10%。
雖然有部分運輸股的估值跌得很低，提供具吸引力的買進機會，但道富環球顧問公司資深董事總經理兼Active Quantitative Equity投資長Olivia Engel表示，投資人短期內不太可能看好物流公司，因其位於全球經濟的核心。
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