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英減稅被看衰 英鎊兌美元摔至歷史新低1.035

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
金融市場看衰英國減稅計畫，英鎊周一暴跌4.7%至歷史新低，觸及1英鎊兌1.035美元。歐新社
金融市場看衰英國減稅計畫，英鎊周一暴跌4.7%至歷史新低，觸及1英鎊兌1.035美元。歐新社

即使被金融市場看衰，但英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）誓言繼續推動更多減稅措施，拖累英鎊周一亞洲盤暴跌4.7%至歷史新低，觸及1英鎊兌1.035美元。

夸騰周五宣布政府的「成長計畫」，其中包括以債務支應的450億英鎊減稅方案，是50年來最大規模的減稅方案。英鎊賣壓湧現。除兌美元走跌外，對歐元也跌3.7%至1.0787，是2020年9月來最低。英鎊對歐洲共同貨幣下跌，不僅凸顯美元的強勁走勢，也反映市場對英國經濟的擔憂。

如果本周英鎊不能止跌回穩，新首相特拉斯政府的短期尷尬可能轉變成更嚴重的危機。目前為止，儘管英國資產暴跌，Kwarteng不為所動，他周日告訴BBC 電視台，不會對市場走勢發表評論，在減稅方面還會有更多作為。他先前取消所得稅最高稅率、降低基本稅率一個百分點，並且扭轉了今年稍早國民保險金上調漲的政策。

與1980年代的大規模減稅不同，Kwarteng這次要借款數百億英鎊來支應他的計畫。這在英國央行升息抗通膨之際增加了需求。同時，英國預計要花1,500英鎊來補貼消費者和企業的能源成本。

英國公債周五遭拋售，10年期債券的殖利率飆升0.27個百分點到3.77%。如果殖利率上漲趨勢不變，將大幅增加Resolution Foundation估計未來五年需額外發債4,000億英鎊的成本。

通膨

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