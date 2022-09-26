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英鎊創下歷史新低1.035美元 兌美元今再重挫逾4.5%
英鎊兌美元大跌逾4.5%，創歷史新低。金融市場對新任財相夸騰的財政政策嗤之以鼻，但他仍矢言要繼續實施更多減稅措施。
英國政府上周五公布規模450億英鎊減稅方案，為50年來最大規模的減稅措施。為籌措財源，當局將在未來六個月額外發行620億英鎊公債，卻引發市場擔心英國財政健全度與永續性的疑慮。英鎊上周五應聲重貶3.6%至1.0859美元，刷新1985年以來最低價。
周一在亞洲盤中，英鎊頹勢毫無放緩跡象，兌美元一舉跌到1.0350美元的歷史谷底。如果本周跌勢繼續，處境尷尬的英國政府可能會面臨更嚴重的危機，最終被迫做出回應。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上周五大漲1.7%至 113.192，再度改寫20年新高後，周一亞洲盤一度再漲1.2%至114.527。歐元兌美元上周重挫3.3%跌到20年谷底，今天最深再跌1.4%至0.9554，已連續五日走貶。
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