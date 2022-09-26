特拉斯籲減少對中國依賴 承諾確保台灣自衛能力

英國首相特拉斯（Liz Truss）在周日（9月25日）由美國有線電視網CNN播出的訪問中表示，盟國應該在烏克蘭問題上立場堅定，不要理會俄羅斯總統的「劍拔弩張」。而面對世界各地越來越多的威脅，她正在尋求修補與民主國家的關系。

特拉斯上周首次以英國首相身份出訪紐約並出席聯大。出訪期間，她會見了美國總統拜登和法國總統馬克龍，並呼籲志同道合的民主國家堅決反對「專制政權」。在俄羅斯總統普京下令召集30萬名預備役軍人加入烏克蘭戰爭後，特拉斯說普京升級俄羅斯對烏克蘭的入侵行動是因為他並未獲勝，而他也犯了一個戰略錯誤。

她告訴CNN，「我認為他沒有預料到自由世界的反應力度。我們不應該聽他的劍拔弩張和虛假的威脅。相反地，我們需要做的是繼續對俄羅斯進行制裁，繼續支持烏克蘭。」

在正式成為英國總理後，特拉斯已多次表示將對俄羅斯和中國采取強硬態度，她也呼籲英國的盟友在對中國以及俄羅斯的立場上加強合作。特拉斯說，英國正與美國丶日本和加拿大在內的G7盟國合作，以減少對中國的戰略依賴，並確保他們對來自北京的軍事侵略威脅有一個「共同反應」。她表示：「事實是，自由世界沒有做足夠的工作來及早對抗俄羅斯的侵略。普京有恃無恐地發動了這場駭人聽聞的戰爭，我們不能看到這種情況發生在世界其他地方。」

當她被問到若中國入侵台灣，英國是否會像美國總統拜登近日所說一樣在軍事上保衛台灣時，她說：「我們決心與盟友合作，確保台灣能夠自衛。我一直很清楚的是，所有的盟國都需要確保台灣有能力保護自己，這是非常重要的。我們需要從烏克蘭的經驗中吸取教訓。」

相信英美間的特殊關系

但在英國脫歐後的貿易關系上，她也與歐洲和美國等盟國產生歧見。她25日表示，希望通過談判解決所謂北愛爾蘭議定書問題。而她與拜登一致認為需要維護該地區和平，她也仍相信美國跟英國之間的「特殊關系」。她說：「我確實認為我們的關系是特殊的，而且在我們面臨來自俄羅斯的威脅，和中國越來越強硬的態度之際，這個關系越來越重要。我決心在未來幾年讓這段關系更加特殊。」

此外，特拉斯說，她在紐約與法國總統馬克龍進行了一場「非常好的會晤」。她在競選總理期間曾對與馬克龍的關系提出質疑，這也讓外界質疑她會如何處理英國與法國的關系。她25日表示：「我期待在未來與他合作。」

（CNN丶路透社）

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