傳英特爾選定義大利新廠地點 維加西奧鎮雀屏中選

路透報導，知情人士透露，義大利德拉基政府與美國晶片大廠英特爾已選定義國東北部威內托大區（Veneto）的維加西奧鎮（Vigasio），作為興建一座新晶片廠的優先地點。

英特爾去年3月宣布，將於10年內投資最多80億歐元（77.5億美元），在歐洲各地擴張產能；在義大利的投資案，是這項計畫的一環。

維加西奧鎮鄰近維洛納，有布倫納公路及鐵路經過。維加西奧鎮獲選的另一個原因是當地與德國的交通順暢，尤其是德國馬德堡（Magdeburg）。知情人士表示，英特爾將在馬德堡建造兩座晶片廠。

英特爾準備在義大利初步投資約45億歐元，該公司表示，在義大利建造的晶片廠預定2025至2027年間開始營運，預計將創造1,500個工作，並為供應鏈和合作夥伴另外創造3,500個就業機會。

義大利新廠將是先進的封裝及組裝廠，採用最新技術把晶片塊組裝為完整晶片。

知情人士透露，義大利政府與英特爾已在9月初擬定詳細的全面性協議，但不會在25日大選結果出爐前公布。英特爾的發言人及德拉基辦公室均拒絕對這項消息發表評論。