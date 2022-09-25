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美股賣權激增 凸顯投資人憂慮後市

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美股賣權激增 凸顯投資人憂慮後市

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美股重挫，促使投資人購買避險工具的金額創新高。美聯社
美股重挫，促使投資人購買避險工具的金額創新高。美聯社

英國金融時報（FT）報導，美股重挫，促使投資人購買避險工具的金額創新高。

據美國選擇權清算公司的數據顯示，截到23日止的四周內，美股與ETF賣出選擇權的購買額激增，大型基金經理人已買進343億美元賣權，為2009年有這項數據以來的新高，且是2020年初迄今平均金額的四倍。法人機構單單是上周就買進96億美元。

分析師強調，對20年來美股的漲幅進行調整後，目前美股的賣權購買額與金融海嘯時期的水準大致相當；反進買進選擇權的金額則非常小。

Gateway投資顧問公司投資策略長季雷克指出，投資人體認到聯準會（Fed）將維持強力緊縮立場，因此已不再指望Fed會控管資產價格動盪，因此投資人必須自行採取更直接的避險行動。

過去一個月來，許多經理人不再著重大盤，轉而購買個股的賣權，目的是如果再發生像聯邦運通或福特汽車之類的個股大跌，能藉由賣權對投資組合做出更佳的保護。

投資機構與策略專家強調，目前各大股價指數之所以跌勢緩慢，一部分是因為投資人已經自行安排避險，而且多方與空方避險基金的部位也大致軋平。

華爾街專家已全面下修對今年底的股價指數預估，認為緊縮貨幣政策與經成長減很快就會開始吃掉企業獲利。高盛23日下修年底標普500指數預估，不再預測年底會有回升行情；高盛指出，無論通膨、經濟成長、利率、企業獲利及股票價值都快速變動，且大部分股市投資人都轉而認為經濟將難免會「硬著陸」。

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