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美光財測前瞻 投資人盼得到更多晶片供給問題的線索

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美光（Micron）將於29日美股盤後公布上季財報。路透
美光（Micron）將於29日美股盤後公布上季財報。路透

記憶體晶片大廠美光（Micron）將於美股29日盤後公布上季財報，分析師已下調美光該季營收和獲利預估，也希望美光的財測能有助進一步了解晶片供需的動向。

Marketwatch報導，根據FactSet訪調，分析師預估美光會計年度第4季的調整後每股盈餘為1.41美元，低於季初預估的2.82美元，美光此前預估為每股1.43美元~1.83美元。

群眾外包平台Estimize統計避險基金高層、券商、買方分析師等人的看法，預測美光上季調整後每股盈餘為1.54美元。

FactSet訪調分析師預估，美光上季營收為68.1億美元，低於季初預估的95.6億美元，美光先前預估為68億至76億美元。Estimize的預測則是70.4億美元。

華爾街分析師先前預測美光上季營收為91.5億美元，但美光自身的預測為76億美元，比分析師的預期少15億美元；Marketwatch認為，這個差距反映持續兩年的全球晶片短缺已經結束。

美光執行長梅羅塔在6月下旬指出，產業需求疲軟，因此該公司已開始放慢供應成長的步伐。在晶片產業有部分開始陷入供過於求的局面之際，市場分析師關注的問題已從「晶片荒是否落幕」轉為「半導體周期何時反轉」？

瑞穗銀行分析師拉克什近來將美光股票評級自「買進」下修至「中立」，理由是隨著資料中心市場開始顯露需求轉弱的跡象，記憶體價格加速下滑的狀況將延續至明年上半年。分析師克萊恩另指出，美光為維持較高的利潤率並壓低成本，努力維持工廠的產能利用率在高點，此舉可能導致庫存水位過高。

在美光面臨當前下行周期的諸多不確定性下，FactSet數據顯示，追蹤美光的37名分析師中，28人給予「買進」或「增持」評級，7人給予「持有」、2人給予「賣出」，目標價平均為72.63美元，較23日的收盤價高45%。

半導體 美光

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