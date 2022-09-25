美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險
美國上市公司主管益發擔憂台海緊張情勢進一步升高。英國金融時報（FT）依據Sentieo金融研究平台的資料顯示，今年3月上市公司向證券交易委員會（SEC）提交的年度報告（10-k）中，有116家公司將台海緊張列入營運風險，而且把台海列入風險的12個月移動平均企業家數，達到至少16年來高點。
科技業對台海緊張最為關切，尤其是半導體業更是大拉警報。這些企業擔心如果兩岸發生軍事衝突，美國廠商將拿不到手機、電動車、電腦化工業機具、醫療設備所必需的微晶片。其次是醫療相關產業。
法國外貿銀行亞太區首席經濟學者賈西亞─席瑞洛表示，大陸如果經常在台海進行軍演，則台灣就等於遭到「現況」封鎖，對高度依賴台灣半導體的美國廠商而言，將形成供應鏈瓶頸，例如高速計算、物聯網、數據中心及電動車等部門。
美國商務部研究指出，2021年美國企業持有的晶片庫存量中位數僅相當於5天的用量，遠低於2019年時的40天。
美國多家大銀行執行長上周在國會表示，若共軍攻台，銀行將遵循美國政府的要求撤出大陸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言