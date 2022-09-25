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美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國上市公司主管益發擔憂台海緊張情勢進一步升高。路透
美國上市公司主管益發擔憂台海緊張情勢進一步升高。路透

美國上市公司主管益發擔憂台海緊張情勢進一步升高。英國金融時報（FT）依據Sentieo金融研究平台的資料顯示，今年3月上市公司向證券交易委員會（SEC）提交的年度報告（10-k）中，有116家公司將台海緊張列入營運風險，而且把台海列入風險的12個月移動平均企業家數，達到至少16年來高點。

科技業對台海緊張最為關切，尤其是半導體業更是大拉警報。這些企業擔心如果兩岸發生軍事衝突，美國廠商將拿不到手機、電動車、電腦化工業機具、醫療設備所必需的微晶片。其次是醫療相關產業。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學者賈西亞─席瑞洛表示，大陸如果經常在台海進行軍演，則台灣就等於遭到「現況」封鎖，對高度依賴台灣半導體的美國廠商而言，將形成供應鏈瓶頸，例如高速計算、物聯網、數據中心及電動車等部門。

美國商務部研究指出，2021年美國企業持有的晶片庫存量中位數僅相當於5天的用量，遠低於2019年時的40天。

美國多家大銀行執行長上周在國會表示，若共軍攻台，銀行將遵循美國政府的要求撤出大陸。

美國 台海 半導體

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